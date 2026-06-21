Sport

Gala RXF Next Fighter 31 Live Video pe VOYO. Meciul de box dintre Daniel Chiriță și Justițiarul de Berceni se anunță viral

RXF Next Fighter revine pe VOYO cu unul dintre cele mai spectaculoase carduri ale promoției lui Sebastian Vieru. Main event-ul Daniel Chiriță vs. Justițiarul de Berceni este, de departe, cel mai așteptat meci al serii
Cristian Măciucă
21.06.2026 | 06:10
Gala RXF Next Fighter 31 Live Video pe VOYO Meciul de box dintre Daniel Chirita si Justitiarul de Berceni se anunta viral
SPECIAL FANATIK
Gala RXF Next Fighter 31 Live Video pe VOYO. Meciul de box dintre Daniel Chiriță și Justițiarul de Berceni se anunță viral. FOTO: Fanatik
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Se anunță un nou show viral marca RXF Next Fighter. Ediția cu numărul 31 va fi transmisă exclusiv pe VOYO, iar cea mai așteptată luptă este main event-ul dintre fostul fotbalist Daniel Chiriță și influencerul Justițiarul de Berceni. Pe lângă această confruntare, promotorul Sebastian Vieru a pregătit și alte dueluri așteptate cu sufletul la gură de către iubitorii boxului.

Daniel Chiriță vs. Justițiarul de Berceni, main event pe VOYO la RXF Next Fighter 31

RXF este de departe cea mai populară promoție de divertisment sportiv din România și va pune în scenă un nou show incendiar. Gala RXF Next Fighter 31 este programată marți, 23 iunie, de la ora 20:00. Evenimentul va avea loc în București, la Club One, din Regie, și va fi transmis în direct și în exclusivitate pe platforma VOYO. Cel mai așteptat meci al serii este main event-ul Daniel Chiriță vs. Justițiarul de Berceni. Cei doi vor lupta pe reguli de box, iar meciul va dura trei reprize a câte trei minute.

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Daniel Chiriță (52 de ani) este unul dintre cei mai buni fundași români de la finalul anilor ’90, începutul anilor 2000. Fostul fotbalist este o legendă la Petrolul Ploiești, cu care a cucerit Cupa României, în 1995. În plus, Chiriță a scris istorie și la Rapid, unde a câștigat toate trofeele interne, și la Șahtior Donețk, cu care a făcut eventul. Pentru Daniel Chiriță acesta va fi debutul în RXF, în timp ce Justițiarul de Berceni (n.r. – Alexandru Costandachi) a luptat deja de trei ori în promoția lui Sebastian Vieru, dar, de fiecare dată, pe reguli de MMA.

Justițiarul de Berceni este cu aproximativ 15 ani mai tânăr decât adversarul său și e un personaj viral pe internet. El a devenit celebru datorită acțiunilor prin care încearcă să identifice și să expună persoane suspectate că ar avea comportamente de tip grooming sau intenții sexuale față de minori. Acesta realizează investigații și confruntări filmate, pe care le publică în mediul online, declarând că scopul său este protejarea copiilor și creșterea gradului de conștientizare asupra pericolelor din online.

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Fight card RXF Next Fighter 31

  • Main Event: Daniel Chiriță vs. Justițiarul de Berceni
  • Prințu de la Cluj vs. Valentin Tănase
  • Bobby Mirică vs. Alexandru Nistor
  • Manuel Țupu vs. Alex Ciobanu
  • Răzvan Mitrache vs. Alin Hoca „The Ripper”
  • Matei Marian vs. Daniel Amariei

Cât costă să vezi gala RXF Next Fighter 31

RXF Next Fighter 31 va avea loc în Clube One din București, marți, 23 iunie, de la ora 20:00. Întreg show-ul va putea fi urmărit în direct și în exclusivitate pe platforma VOYO. În plus, site-ul FANATIK vă va ține la curent în timp real cu tot ce se întâmplă la cea mai fierbinte gală de box din această vară. Pentru cei care vor să facă parte din public la Next Fighter 31, biletele pot fi cumpărate de pe iabilet.ro. Prețul unui tichet, la canapea, este de 100 de lei, în timp ce un loc la masa VIP costă 300 de lei.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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