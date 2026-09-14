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Tolea Ciumac (52 de ani) a fost arestat preventiv 30 de zile după bătaia cu Danu Spartanu din Centrul Vechi. Cu toate acestea, RXF încearcă să îl ajute pe luptătorul poreclit „Ursul Siberian”, care ar trebui să aibă meci, pe 30 septembrie, în gala de la Brașov.

RXF încearcă să îl scoată din închisoare pe Tolea Ciumac

Tolea Ciumac are, din nou, probleme cu legea după bătaia din weekend, care s-a petrecut în Centrul Vechi al Capitalei. Luptătorul a fost implicat într-o altercație cu Danu Spartanu, iar polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția imaginilor în spațiul public. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate .

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Danu Spartanu a ieșit șifonat din confruntarea cu Tolea, dar nu a dorit să depună plângere. Cu toatea acestea, Ciumac a fost cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ulterior, magistrații au dispus ecizia nu este una definitivă. La o zi după apariția informațiilor privind situația luptătorului, RXF a emis un comunicat prin care și-a exprimat public sprijinul pentru Tolea Ciumac. anunță că lucrează împreună cu avocații lui Tolea și că susține demersurile juridice prin care măsura arestului preventiv poate fi contestată.

„În urma situației în care se află în prezent Tolea Ciumac și a măsurii de arest preventiv dispuse în cazul său, organizația RXF dorește să transmită public un mesaj clar: Tolea Ciumac face parte din familia RXF, iar noi suntem alături de el. În acest moment, lucrăm împreună cu avocații lui Tolea Ciumac și susținem toate demersurile legale pentru ca acesta să poată fi eliberat în urma căilor de atac disponibile”, a transmis RXF, prin intermediul unui comunicat oficial.

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Tolea are meci cu Cătălin Băcăoanu la RXF 53 VIP Edition

Situația juridică a lui Tolea Ciumac pune sub semnul întrebării și apariția acestuia la următoarea gală RXF. Evenimentul intitulat „RXF 53 VIP Editon” este programat pentru 30 septembrie, la Lux Divina din Brașov, iar Tolea urma să fie unul dintre numele importante ale show-ului. „Ursul Siberian” ar trebui să lupte împotriva lui Cătălin Băcăoanu (50 de ani) pe reguli de box.

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„În paralel, facem toate demersurile care țin de noi pentru ca meciul programat în gala RXF din 30 septembrie, la Lux Divina Brașov, să aibă loc. Credem în dreptul fiecărui om la apărare, la un proces echitabil și la prezumția de nevinovăție. Nu ne substituim justiției și nu comentăm o anchetă aflată în desfășurare. Dar, ca organizație care l-a avut și îl are pe Tolea Ciumac drept cap de afiș, considerăm că este important să fim alături de omul cu care am construit acest eveniment.

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În același timp, nu putem să nu ridicăm un semn de întrebare legat de modul în care este făcută promovarea unui meci. Am văzut că, în goana după promovare, unele persoane sunt dispuse să împingă limitele foarte departe. Suntem de acord că promovarea unui meci poate însemna spectacol, tensiune, rivalitate și declarații puternice. Dar există niște limite care nu ar trebui niciodată încălcate: libertatea, sănătatea și familia unui om. Promovarea unui meci poate însemna spectacol. Poate însemna tensiune. Poate însemna rivalitate. Dar nu înseamnă că orice este permis.

RXF nu dorește să transforme o situație juridică într-un instrument de marketing. Dimpotrivă, ne dorim ca sportul să rămână sport, spectacolul să rămână spectacol, iar rivalitatea să rămână în limitele respectului față de oameni și familiile lor. În ceea ce ne privește, Tolea Ciumac este parte din familia RXF și nu ne dezicem de el într-un moment dificil. Vom continua să colaborăm cu echipa sa juridică și vom face toate demersurile care țin de noi pentru ca acesta să poată reveni în cusca și pentru ca meciul programat la Brașov să poată avea loc”, se mai arată în comunicatul emis de promoția lui Sebastian Vieru.

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