Ryan Babel, despre marea problemă a lui Olimpiu Moruțan la Galatasaray: „Nu vorbește engleză foarte bine!”

, scor 1-2 la general, în optimile Europa League. Toate golurile au fost marcate în manșa retur, din Turcia, unde Alexandru Cicâldău a evoluat încă din primul minut și a oferit un asist. În minutul 74, a fost introdus pe teren și celălalt român de la Galatasaray, Olimpiu Moruțan.

Ryan Babel, despre marea problemă a lui Olimpiu Moruțan la Galatasaray

Ryan Babel susține că încearcă să-i ajute pe Moruțan și Cicâldău să se adapteze la fotbalul din Turcia. Numai că, în privința lui Moruțan, întâmpină probleme de comunicare, deoarece nu vorbește limba engleză prea bine.

„Moruțan este un băiat foarte bun, este încă un jucător tânăr, are mult talent. Încerc să-l ajut cât de mult pot, la fel și cu Alex, sunt băieți foarte buni.

Am încercat să-i ajut cât de mult am putut, el (n.r. Moruțan) nu vorbește engleză foarte bine, uneori vorbesc în engleză foarte lent.

În fiecare zi sunt ocupat cu acești băieți ca să-i ajut să se adapteze în fotbalul din Turcia”, a spus Ryan Babel, la .

Olimpiu Moruțan: „Mă bucur că fanii mă iubesc!”

La finalul meciului cu Barcelona, Olimpiu Moruțan s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa nu a reușit să se califice în sferturile Europa League. Însă, totodată, a spus că îl bucură afecțiunea pe care fanii i-o arată.

„Am început foarte bine, am dat totul pe teren. Aţi văzut ce suporteri frumoşi avem. Am avut un adversar foarte bun, unul dintre cei mai puternici din lume. Aţi văzut că am făcut faţă şi am ieşit cu capul sus.

Îmi pare rău că nu am putut scoate mai mult pentru a ne califica mai departe. Este un meci foarte dificil cu un adversar aşa de bun. Ne bucurăm că am avut această experienţă şi sper ca pe viitor să avem cât mai multe meciuri de genul acesta.

Mă bucur că fanii mă iubesc. Îmi pare rău că nu am reuşit să fac mai mult în seara aceasta. Încerc de la meci la meci să intru în primul 11 şi să dau ce am eu mai bun.

Rămâne să urcăm cât mai sus în clasament pentru că nu avem o situaţie foarte bună. Aţi văzut ce echipă frumoasă avem. Nu ne facem probleme că nu o să câştigăm meciurile viitoare”, a spus și Olimpiu Moruțan.