Înlocuitorul lui Jose Mourinho la Tottenham a fentat moartea la 25 de ani: “Am 14 plăcuţe metalice şi 28 de şuruburi în cap!” Video

Ryan Mason este noul antrenor al lui Tottenham, după ce Jose Mourinho a fost demis, şi va ocupa această funcţie până la finalul sezonului. Până atunci, duminică, de la ora 18:30, se luptă cu Pep Guardiola pentru trofeul Cupei Ligii Angliei, iar FANATIK îţi prezintă povestea tulburătoare a antrenorului englez.

22 ianuarie 2017 trebuia să fie o zi ca oricare alta pentru Ryan Mason. Produs al centrului de copii şi juniori al lui Tottenham, mijlocaşul fusese împrumutat în ligile inferioare în mai multe rânduri, iar la începutul sezonului 2016-2017 a fost transferat definitiv de Hull City. În acea seară, Ryan Mason era titular pentru echipa lui Marco Silva în meciul cu Chelsea.

Ryan Mason, înlocuitorul lui Jose Mourinho la Tottenham, la un pas de moarte la 25 de ani: “Simţeam de parcă o bombă a trecut prin capul meu”

În minutul 13, la o lovitură de corner, Ryan Mason şi Gary Cahill s-au ciocnit cap în cap la un duel aerian. Pe transmisia TV s-a auzit un sunet oribil, ca şi cum ceva s-a rupt. Ambii rămân la pământ, în timp ce arbitrul şi jucătorii celor două echipe fac semne disperate spre doctori. În septembrie 2018, în revista FourFourTwo, Ryan Mason a rememorat momentele din acea seară.

“Meciul începuse bine pentru noi. Au fost câteva intrări mai dure, dar nimic ieşit din comun. A venit minutul 13, când s-a întâmplat totul. Ei au avut un corner, mingea a venit spre mine, am sărit şi apoi am simţit o forţă care mi-a trecut prin craniu.

Am simţit o durere inimaginabilă în acele momente. Toţi au presupus că nu-mi voi aduce aminte nimic. Îmi aduc aminte cum doctorii alergau spre mine şi erau foarte îngrijoraţi. Eram într-o stare de panică. Simţeam de parcă o bombă a trecut prin capul meu”, povestea Ryan Mason.

Deciziile luate de medicul lui Hull i-au salvat viaţa

Nouă minute a stat întins pe gazon Ryan Mason, timp în care Mark Waller, medicul lui Hull City, i-a oferit primul ajutor şi a început să gândească planul care i-a salvat viaţa fotbalistului. Deciziile acestuia au fost cruciale pentru mijlocaşul care pe atunci avea 25 de ani.

“Medicul nostru a luat atunci câteva decizii care m-au ajutat mai târziu să mă recuperez. A ştiut din primul moment că aveam o fractură craniană şi că exista posibilitatea apariţiei unor leziuni ale creierului. Şoferul de pe ambulanţă a vrut să mergem la cel mai apropiat spital, dar doctorul a spus că trebuie să ajungem la St. Mary’s.

Chiar am trecut pe lângă vreo două spitale în drum. Decizia, cel mai probabil, mi-a salvat viaţa. Dacă mergeam la cel mai apropiat spital, medicii îmi făceau o radiografie şi apoi ne trimiteau la St. Mary’s, ceea ce ar fi însemnat o pierdere de timp”, a continuat actualul antrenor al lui Tottenham.

“Doctorii mi-au spus că a fost un miracol că mi-am revenit”

“Dacă se întâmpla în altă parte, lucrurile ar fi fost diferite. Am fost operat la 61 de minute după ce am suferit accidentarea. Ştiam că am plăci şi capse în cap, însă doctorii mi-au explicat abia după şase luni cum a decurs operaţia.

În total, am 14 plăcuţe metalice în cap, cu 28 de şuruburi care ţin totul. Au mai fost 45 de capse care au ajutat. Doctorii mi-au spus că a fost un miracol că mi-am revenit. Mi-au spus că dacă voi lovi mingea cu capul aş putea să sufăr de demenţă sau epilepsie până la 28 sau 29 de ani”.

În februarie 2018 şi-a anunţat retragerea

Ryan Mason a sperat că va reveni pe teren, însă medicii i-au interzis categoric. Pe 13 februarie 2018, Hull City anunţa că mijlocaşul se retrage din activitate, la un an şi o lună de la grava accidentare.

"Cu regret anunţăm că Ryan Mason a luat decizia să se retragă imediat din fotbal, în urma accidentării suferite în meciul cu Chelsea de pe 22 ianuarie 2017. Ryan s-a sfătuit cu numeroşi neurologi şi chirurgi, iar toţi l-au îndemnat să se retragă. Ryan mulţumeşte clubului pentru tot ajutorul primit în această perioadă" – anunţul lui Hull City

După ce s-a retras, Ryan Mason a revenit la Tottenham, clubul unde se formase, iar în aprilie 2018 a intrat în staff-ul tehnic al londonezilor. Un an mai târziu, fostul internaţional englez a început să pregătească echipa U19 a clubului şi să se ocupe de dezvoltarea tinerilor jucători din academie.

Pe 19 aprilie 2021, după ce Jose Mourinho a fost demis, Ryan Mason i-a luat locul, din postura de antrenor interimar, la Tottenham. La 29 de ani, fostul mijlocaş a devenit cel mai tânăr tehnician din istoria Premier League, iar la primul meci a obţinut o victorie cu Southampton, scor 2-1.