Ryan Reynolds dă din casă: cum a petrecut Channing Tatum până la 4 dimineața cu jucătorii lui Wrexham

Ryan Reynolds, actorul canadian cunoscut pentru rolul lui „Deadpool”, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Totuși, în ultimii ani, numele lui a devenit sinonim și cu fotbalul britanic, după ce, împreună cu Rob McElhenney, a cumpărat clubul Wrexham AFC, o echipă modestă din ligile inferioare englezești, pe care a transformat-o într-un fenomen global.
Decizia de a investi într-o echipă necunoscută din Țara Galilor a părut inițial o nebunie. Dar Reynolds și McElhenney au văzut potențialul enorm: o comunitate puternică, un club istoric, dar cu resurse limitate. Documentarul „Welcome to Wrexham” a spus lumii întregi povestea renașterii echipei, iar investițiile actorilor au readus speranța și bucuria pe stadionul Racecourse Ground, cel mai vechi teren de fotbal încă utilizat din lume.
Reynolds și-a amintit recent, într-un interviu la Jimmy Kimmel Live, un episod savuros petrecut iarna trecută, atunci când Channing Tatum, starul din „Magic Mike”, a ajuns la Wrexham pentru a filma o reclamă difuzată de Super Bowl. După repetiții, actorul american a decis să iasă la un pahar alături de jucători.
„Channing Tatum a venit și aproape că a omorât toată echipa. A zis că îi scoate puțin pe băieți în oraș și, după aceea, a fost… liniște totală”, a glumit Reynolds.
Cireașa de pe tort a fost un mesaj primit de Reynolds de la Tatum, la 4:30 dimineața: „Ups, cred că m-am distrat cam prea mult cu băieții. Îmi pare rău. Ne-am dezlănțuit mai tare decât planificasem. Se va afla sigur pe internet”, i-a scris Tatum lui Reynolds.
Reynolds a arătat și o fotografie cu Tatum, la bustul gol, alături de mijlocașul Elliot Lee și atacanții Ollie Palmer și Steven Fletcher, într-un club local. „I-a transformat pe toți în Magic Mike. Băieții erau cuminți în camerele lor, dar el a intrat pe rând la fiecare și i-a smuls în noaptea aceea”, a povestit canadianul.
Channing Tatum a recunoscut ulterior că era emoționat înainte să cunoască jucătorii: „Putea să iasă în două feluri: ori să creadă că sunt un american caraghios, ori să mă accepte. Dar au fost incredibil de prietenoși. Au avut un sezon fantastic și i-am respectat enorm pentru ce fac”, a declarat actorul pentru The Athletic.
Când Ryan Reynolds și Rob McElhenney au preluat Wrexham în 2020, echipa galeză era în liga a 5-a britanică, dar ceea ce a urmat pare un scenariu de film. Acum, „dragonii” evoluează în Championship, al doilea eșalon după Premier League.
Povestea nu se oprește aici. În EFL Cup, „dragonii” s-au calificat în optimi, unde urmează să înfrunte rivala locală Cardiff City. Fanii se gândesc deja la o calificare istorică în sferturile de finală.