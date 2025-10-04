Sport

Ryan Reynolds dă din casă: cum a petrecut Channing Tatum până la 4 dimineața cu jucătorii lui Wrexham

Cum a ajuns Channing Tatum să scoată echipa lui Wrexham în oraș și să îi trimită lui Ryan Reynolds un mesaj viral la 4 dimineața. Actorul canadian a rămas fără cuvinte.
Alex Bodnariu
04.10.2025 | 15:35
Ryan Reynolds da din casa cum a petrecut Channing Tatum pana la 4 dimineata cu jucatorii lui Wrexham
De la Hollywood la pub-ul din Wrexham: aventura nebună a lui Channing Tatum cu jucătorii echipei Wrexham

Ryan Reynolds, actorul canadian cunoscut pentru rolul lui „Deadpool”, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Totuși, în ultimii ani, numele lui a devenit sinonim și cu fotbalul britanic, după ce, împreună cu Rob McElhenney, a cumpărat clubul Wrexham AFC, o echipă modestă din ligile inferioare englezești, pe care a transformat-o într-un fenomen global.

De ce a ales Ryan Reynolds să bage bani la Wrexham AFC

Decizia de a investi într-o echipă necunoscută din Țara Galilor a părut inițial o nebunie. Dar Reynolds și McElhenney au văzut potențialul enorm: o comunitate puternică, un club istoric, dar cu resurse limitate. Documentarul „Welcome to Wrexham” a spus lumii întregi povestea renașterii echipei, iar investițiile actorilor au readus speranța și bucuria pe stadionul Racecourse Ground, cel mai vechi teren de fotbal încă utilizat din lume.

Poveste de senzație în fotbalul britanic. Actorul american Channing Tatum i-a scos pe jucătorii de la Wrexham în club!

Reynolds și-a amintit recent, într-un interviu la Jimmy Kimmel Live, un episod savuros petrecut iarna trecută, atunci când Channing Tatum, starul din „Magic Mike”, a ajuns la Wrexham pentru a filma o reclamă difuzată de Super Bowl. După repetiții, actorul american a decis să iasă la un pahar alături de jucători.

„Channing Tatum a venit și aproape că a omorât toată echipa. A zis că îi scoate puțin pe băieți în oraș și, după aceea, a fost… liniște totală”, a glumit Reynolds.

Ryan Reynolds a recunoscut tot! Mesajul primit de la Tatum la 4:30 dimineața

Cireașa de pe tort a fost un mesaj primit de Reynolds de la Tatum, la 4:30 dimineața: „Ups, cred că m-am distrat cam prea mult cu băieții. Îmi pare rău. Ne-am dezlănțuit mai tare decât planificasem. Se va afla sigur pe internet”, i-a scris Tatum lui Reynolds.

Reynolds a arătat și o fotografie cu Tatum, la bustul gol, alături de mijlocașul Elliot Lee și atacanții Ollie Palmer și Steven Fletcher, într-un club local. „I-a transformat pe toți în Magic Mike. Băieții erau cuminți în camerele lor, dar el a intrat pe rând la fiecare și i-a smuls în noaptea aceea”, a povestit canadianul.

Emoțiile lui Tatum înainte de întâlnirea cu jucătorii de la Wrexham

Channing Tatum a recunoscut ulterior că era emoționat înainte să cunoască jucătorii: „Putea să iasă în două feluri: ori să creadă că sunt un american caraghios, ori să mă accepte. Dar au fost incredibil de prietenoși. Au avut un sezon fantastic și i-am respectat enorm pentru ce fac”, a declarat actorul pentru The Athletic.

Wrexham, una din cele mai frumoase povești din fotbalul mondial

Când Ryan Reynolds și Rob McElhenney au preluat Wrexham în 2020, echipa galeză era în liga a 5-a britanică, dar ceea ce a urmat pare un scenariu de film. Acum, „dragonii” evoluează în Championship, al doilea eșalon după Premier League.

Povestea nu se oprește aici. În EFL Cup, „dragonii” s-au calificat în optimi, unde urmează să înfrunte rivala locală Cardiff City. Fanii se gândesc deja la o calificare istorică în sferturile de finală.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
