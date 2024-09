Ryan Routh a lăsat o scrisoare în care spunea că vrea să-l omoare pe Donald Trump. „Acum depinde de voi să terminați treaba, voi oferi 150.000 de dolari celui care reușește”

Ryan Wesley Routh, suspectul în cazul tentativei de asasinare a lui Donald Trump pe un teren de golf din Florida, la 15 septembrie, a lăsat o scrisoare în care afirma că intenționează să îl ucidă pe fostul președinte al SUA, potrivit documentelor făcute publice, luni, de acuzare.

Și-a prezis propriul eșec al asasinatului

Dezvăluirea, inclusă într-un dosar judiciar, prezintă cea mai clară imagine de până acum a lui Ruth, un antreprenor itinerant care a declarat în repetate rânduri că este dispus să moară pentru a apăra .

Ryan Wesley Rout, un bărbat în vârstă de 58 de ani acuzat că a încercat să îl asasineze pe fostul președinte SUA Donald Trump, a indicat chiar el, într-o scrisoare, că a planificat atacul – și chiar a prezis eșecul acestuia, potrivit unui document depus luni la un tribunal federal, scrie .

Așteptat cu AKM-ul

Ryan Wesley Routh a pândit terenul de golf al lui Trump din West Palm Beach, , timp de o lună înainte de tentativă, se arată în dosar. El s-a poziționat în afara gardului de la a șasea gaură a terenului de golf, pe 15 septembrie, înainte ca un agent al care cerceta o gaură înaintea grupului fostului președinte să îl vadă pe el și țeava armei sale.

În momentul în care a fost văzut, Routh se aliniase direct la gaura a șasea, cu intenția de a-l împușca pe Donald Trump de la o distanță relativ mică cu o pușcă semiautomată, au declarat procurorii. Pușca, un AK-47 se pare, echipată cu o lunetă și lăsată la locul faptei, avea un glonț pe țeavă și un total de 11 cartușe. Anchetatorii au găsit, de asemenea, amprenta lui Routh pe armă.

„Acum depinde de voi să terminați treaba”

Scrisoarea a fost găsită într-o cutie pe care Routh o lăsase unui martor cu câteva luni înainte de tentativa de asasinat. Cutia conținea „muniție, o țeavă metalică, diverse materiale de construcție, unelte, patru telefoane și diverse scrisori”. După ce a aflat de tentativa de asasinat, martorul a decis să deschidă cutia.

„A fost o tentativă de asasinat împotriva lui Donald Trump, dar am eșuat. Am făcut tot ce am putut și mi-am folosit tot curajul pe care l-am putut aduna. Acum depinde de voi să terminați treaba; și voi oferi 150.000 de dolari celui care reușește”, a scris Ryan Wesley Routh. În scrisoare se mai afirmă că Trump „a încheiat pus capăt relațiilor cu Iranul ca un copil și acum Orientul Mijlociu s-a prăbușit”.

„Trump nu este apt pentru nimic”

În bilet, Routh a scris, de asemenea, că Donald Trump nu era potrivit pentru a fi președinte. Routh a lăsat hârtia în casă cu câteva luni înainte de tentativa de asasinat, ceea ce indică faptul că plănuia acest lucru de mult.

„Toată lumea, de la cel mai tânăr la cel mai în vârstă, știe că Trump nu este apt pentru nimic, cu atât mai puțin președinte al Statelor Unite. Președinții americani ar trebui să întruchipeze cel puțin țesătura morală a Americii, să fie buni, grijulii și altruiști și să apere întotdeauna umanitatea”, a scris Routh, potrivit acuzării.

Deocamdată, doar acuzații legate de arme

Ryan Wesley Routh urma să apară luni dimineață în fața unui judecător federal din West Palm Beach pentru o audiere în vederea reținerii. Săptămâna trecută, acesta a fost acuzat de deținere de arme de foc în calitate de infractor, ceea ce atrage după sine o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani, și de deținere de arme de foc cu un număr de serie șters.

Procurorii au dezvăluit noile informații într-un memoriu scris pentru a convinge un judecător federal să îl rețină pe Routh pe o perioadă nedeterminată în așteptarea procesului. Agenții de aplicare a legii, percheziționând SUV-ul Nissan al lui Routh, au găsit „o listă scrisă de mână cu date din august, septembrie și octombrie 2024 și locuri unde fostul președinte a apărut sau era așteptat să fie prezent”.

Agenții au găsit, de asemenea, șase telefoane mobile – inclusiv unul care conținea o căutare pe Google a modului de a călători din Palm Beach County în Mexic – 12 perechi de mănuși, un permis de conducere din Hawaii pe numele lui Routh și un pașaport.

În memoriul lor, procurorii au menționat, de asemenea, antecedentele penale extinse ale Routh, spunând că acesta a fost condamnat pentru mai multe capete de acuzare de posesie de bunuri furate. În 2002, a fost acuzat în Carolina de Nord de deținere a unei arme de distrugere. Documentele judiciare descriu arma ca fiind un „explozibil binar cu detonare”. Routh a fost condamnat și plasat sub supraveghere timp de 60 de luni.