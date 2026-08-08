S-a accidentat grav în amical și va rata tot restul sezonului. Ghinion teribil pentru starul din La Liga

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Christantus Uche (23 de ani) a avut un ghinion teribil. Atacantul nigerian s-a accidentat grav într-un amical disputat de Getafe în compania lui AS Monaco și nu va mai juca fotbal în sezonul 2026-2027, în condițiile în care, în LaLiga, stagiunea va începe abia pe 14 august.

Accidentare horror pentru Christantus Uche. Nu va juca deloc în noul sezon din LaLiga

Întors la Getafe după ce în sezonul trecut a fost împrumutat la Christantus Uche a fost accidentat grav de un adversar în amicalul disputat contra lui AS Monaco.

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În minutul 79 al meciului de verificare disputat joi, 6 august, pe Stade Louis II, și câștigat de monegasci cu scorul de 1-0, Christian Mawissa (21 de ani) a intrat prin alunecare la jucătorul lui Getafe. Francezul s-a dus însă cu talpa sus și i-a rupt piciorul lui Uche.

Mawissa l-a pulverizat pe Uche în zona genunchiul piciorului drept, astfel că nigerianul va avea nevoie de operație și va sta multe luni departe de gazon. Primul verdict al medicilor în urma RMN-ului efectuat a fost unul îngrozitor:

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‼️🔵 Drama total para Christantus Uche y el Getafe: tiene varias roturas en la rodilla y la rótula desplazada tras esta lamentable entrada de Mawissa en un AMISTOSO. De traca. Adiós a toda la temporada. Tremendo golpe para el jugador y el club. — Álvaro Canibe (@_Alvarovic)

Cine e Christantus Uche, jucătorul „rupt” în amicalul AS Monaco – Getafe 1-0

Christantus Uche este un atacant nigerian de mare perspectivă. Măsoară 1,90 m și a fost deja convocat de trei ori la naționala mare a Nigeriei, pentru care nu a apucat încă să marcheze. Africanul este legitimat la Getafe din anul 2024 și are nu mai puțin de 5 goluri în LaLiga. În sezonul trecut a fost împrumutat la Crystal Palace, pentru care a bifat 14 prezențe în Premier League, dar fără să înscrie vreun gol.