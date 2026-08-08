Sport

S-a accidentat grav în amical și va rata tot restul sezonului. Ghinion teribil pentru starul din La Liga

Ghinion uriaș pentru un fotbalist din LaLiga. Jucătorul a fost protagonistul unei accidentări horror și nu va mai juca în sezonul 2026-2027. Totul s-a petrecut într-un meci amical
Cristian Măciucă
08.08.2026 | 08:50
Sa accidentat grav in amical si va rata tot restul sezonului Ghinion teribil pentru starul din La Liga
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Cât ghinion să ai? Un star din LaLiga a fost accidentat grav într-un amical și va rata tot sezonul. FOTO: Fanatik
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Christantus Uche (23 de ani) a avut un ghinion teribil. Atacantul nigerian s-a accidentat grav într-un amical disputat de Getafe în compania lui AS Monaco și nu va mai juca fotbal în sezonul 2026-2027, în condițiile în care, în LaLiga, stagiunea va începe abia pe 14 august.

Accidentare horror pentru Christantus Uche. Nu va juca deloc în noul sezon din LaLiga

Întors la Getafe după ce în sezonul trecut a fost împrumutat la Crystal Palace, cu care a câștigat Conference League, Christantus Uche a fost accidentat grav de un adversar în amicalul disputat contra lui AS Monaco.

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În minutul 79 al meciului de verificare disputat joi, 6 august, pe Stade Louis II, și câștigat de monegasci cu scorul de 1-0, Christian Mawissa (21 de ani) a intrat prin alunecare la jucătorul lui Getafe. Francezul s-a dus însă cu talpa sus și i-a rupt piciorul lui Uche.

Mawissa l-a pulverizat pe Uche în zona genunchiul piciorului drept, astfel că nigerianul va avea nevoie de operație și va sta multe luni departe de gazon. Primul verdict al medicilor în urma RMN-ului efectuat a fost unul îngrozitor: Ligamente rupte și cartilaj zdrobit la genunchi.

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Cine e Christantus Uche, jucătorul „rupt” în amicalul AS Monaco – Getafe 1-0

Christantus Uche este un atacant nigerian de mare perspectivă. Măsoară 1,90 m și a fost deja convocat de trei ori la naționala mare a Nigeriei, pentru care nu a apucat încă să marcheze. Africanul este legitimat la Getafe din anul 2024 și are nu mai puțin de 5 goluri în LaLiga. În sezonul trecut a fost împrumutat la Crystal Palace, pentru care a bifat 14 prezențe în Premier League, dar fără să înscrie vreun gol.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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