S-a accidentat în ultima etapă din SuperLiga și ratează convocarea la națională! Cine a fost chemat în locul său

Costin Curelea a primit o veste proastă înainte de . Selecționerul tricolorilor mici nu se va putea baza pe serviciile lui David Maftei, jucătorul celor de la Farul Constanța.

David Maftei s-a accidentat și ratează debutul României în preliminariile EURO U21

David Maftei a fost titular în Tânărul fotbalist a pasat decisiv la golul înscris de Tănasă în minutul 29, însă a părăsit terenul după ce a suferit o accidentare.

Fotbalistul nu a putut fi recuperat la timp, iar Costin Curelea a decis să îl convoce în locul său pe Mark Țuțu, jucătorul celor de la UTA Arad. Federația Română de Fotbal a făcut anunțul prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele de socializare.

Comunicatul emis de FRF:

„Convocat pentru acțiunea naționalei de tineret cu Kosovo și San Marino, David Maftei, fundașul celor de la Farul, nu se va mai prezenta la lot.

Acesta a ieșit accidentat în prima repriză a meciului disputat ieri de constănțeni în fața Petrolului, scor 2-1. În locul lui, selecționerul Costin Curelea a decis să îl convoace pe Mark Țuțu de la UTA Arad”.

Programul României în preliminariile EURO U21:

5 septembrie 2025, ora 18:30: România – Kosovo

9 septembrie 2025, ora 21:30: San Marino – România

14 octombrie 2025: România – Cipru

14 noiembrie 2025: Finlanda – România

18 noiembrie 2025: România – Spania

27 martie 2026: Kosovo – România

31 martie 2026: România – San Marino

25 septembrie 2026: Cipru – România

30 septembrie 2026: România – Finlanda

6 octombrie 2026: Spania – România

Lotul convocat de Costin Curelea pentru dubla cu Kosovo și San Marino: