S-a accidentat în ultima etapă din SuperLiga și ratează convocarea la națională! Cine a fost chemat în locul său

Fotbalistul nu a putut fi recuperat la timp, iar Costin Curelea a decis să îl convoce în locul său pe Mark Țuțu, jucătorul celor de la UTA Arad. Federația Română de Fotbal a făcut anunțul prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele de socializare.
Comunicatul emis de FRF:
„Convocat pentru acțiunea naționalei de tineret cu Kosovo și San Marino, David Maftei, fundașul celor de la Farul, nu se va mai prezenta la lot.
Acesta a ieșit accidentat în prima repriză a meciului disputat ieri de constănțeni în fața Petrolului, scor 2-1. În locul lui, selecționerul Costin Curelea a decis să îl convoace pe Mark Țuțu de la UTA Arad”.
Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);
Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);