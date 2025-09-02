Sport

S-a accidentat în ultima etapă din SuperLiga și ratează convocarea la națională! Cine a fost chemat în locul său

Vești proaste pentru Costin Curelea. Fotbalistul de la Farul a suferit o accidentare, iar FRF a anunțat că ratează dubla de la EURO U21.
Alex Bodnariu
02.09.2025 | 18:20
Sa accidentat in ultima etapa din SuperLiga si rateaza convocarea la nationala Cine a fost chemat in locul sau
Lovitură pentru naționala României. S-a accidentat în ultima etapă și ratează convocarea

Costin Curelea a primit o veste proastă înainte de debutul naționalei U21 în grupa preliminară pentru Campionatul European de juniori. Selecționerul tricolorilor mici nu se va putea baza pe serviciile lui David Maftei, jucătorul celor de la Farul Constanța.

David Maftei s-a accidentat și ratează debutul României în preliminariile EURO U21

David Maftei a fost titular în partida jucată de Farul la Ovidiu, în fața celor de la Petrolul. Tânărul fotbalist a pasat decisiv la golul înscris de Tănasă în minutul 29, însă a părăsit terenul după ce a suferit o accidentare.

Fotbalistul nu a putut fi recuperat la timp, iar Costin Curelea a decis să îl convoce în locul său pe Mark Țuțu, jucătorul celor de la UTA Arad. Federația Română de Fotbal a făcut anunțul prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele de socializare.

Comunicatul emis de FRF:

„Convocat pentru acțiunea naționalei de tineret cu Kosovo și San Marino, David Maftei, fundașul celor de la Farul, nu se va mai prezenta la lot.

Acesta a ieșit accidentat în prima repriză a meciului disputat ieri de constănțeni în fața Petrolului, scor 2-1. În locul lui, selecționerul Costin Curelea a decis să îl convoace pe Mark Țuțu de la UTA Arad”.

Programul României în preliminariile EURO U21:

  • 5 septembrie 2025, ora 18:30: România – Kosovo
  • 9 septembrie 2025, ora 21:30: San Marino – România
  • 14 octombrie 2025: România – Cipru
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda – România
  • 18 noiembrie 2025: România – Spania
  • 27 martie 2026: Kosovo – România
  • 31 martie 2026: România – San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru – România
  • 30 septembrie 2026: România – Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania – România
Lotul convocat de Costin Curelea pentru dubla cu Kosovo și San Marino:

  • Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);
  • Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);
  • Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);
  • Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).
