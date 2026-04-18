S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Noul transfer e în drum spre Bănie

și nu va mai putea juca în acest sezon, iar pentru în privința postului de portar. Silviu Lung Jr. s-a accidentat și el și nu-și va mai putea ajuta colegii, astfel că pentru olteni a fost nevoie de o mutare de urgență.

Universitatea Craiova i-a reziliat contractul lui Lyes Houri pentru a putea transfera un nou portar. Jucătorul e deja în drum spre Bănie

Sâmbătă, Universitatea Craiova a anunțat despărțirea de Lyes Houri, fotbalist care nu mai avea oricum un viitor la echipă în special după penalty-ul făcut în duelul cu AEK Atena, din Conference League, când oltenii au pierdut dramatic calificarea. Totuși, decizia luată în condițiile în care nu mai sunt multe meciuri din sezon, a fost una care a surprins și a părut a fi în perspectiva stagiunii următoare.

De fapt, oficialii echipei au avut nevoie ca un loc de stranier să fie eliberat în contextul crizei din compartimentul portarilor, acolo unde portughezul Joao Goncalves urmează să fie adus pentru a fi o soluție în plus după accidentările lui Isenko și Silviu Lung Jr. Goalkeeperul portughez a fost recomandat de Mario Felguiras și Filipe Coelho, cei care îl știau din prima ligă lusitană, acolo unde a evoluat pentru AVS și Boavista.

Universitatea Craiova, nevoită să aibă doi juniori pe bancă pentru meciul cu Rapid din play-off-ul SuperLigii

Noul fotbalist al grupării din Bănie este deja în drum către Craiova, însă nu va putea să fie inclus în lot pentru confruntarea cu Rapid din play-off, care va avea loc duminică seară. Astfel, Filipe Coelho este nevoit să se bazeze din primul minut pe Laurențiu Popescu, iar pe banca de rezerve urmează să fie doi juniori, Matei Goga, de 19 ani, și Alexandru Glodean, de 17 ani.

Niciunul dintre cei doi tineri menționați mai sus nu au apucat până acum să debuteze în SuperLiga, iar o eventuală accidentare pentru Laurențiu Popescu ar însemna o mare bătaie de cap pentru formația olteană, în confruntarea contra celor de la Rapid, ce are o importanță deosebită în lupta pentru primul loc.