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În Qatar a început Cupa Mondială U17, la care s-a calificat și echipa națională a României, iar FIFA testează o nouă regulă. Forul mondial încearcă să găsească tot felul de variante pentru o cât mai mare acuratețe a deciziilor și pentru asta a decis să apeleze la cartonașul mov.

Regula FIFA cu cartonașul mov, folosită la Cupa Mondială

În chiar prima zi de desfășurare a Cupei Mondiale U17 din Qatar, noul cartonaș mov introdus de FIFA a fost folosit. S-a întâmplat la meciul în care s-au întâlnit naționalele din Arabia Saudită și Uruguay, în Grupa D.

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În startul reprizei secunde, arbitrul sârb Milos Milanovic a dictat un penalty pentru saudiți, dar selecționerul sud-americanilor a contestat decizia. El a folosit cartonașul mov pe care l-a avut la dispoziție și a cerut verificarea la VAR a fazei, fiind convins că nu trebuia acordată lovitură de la 11 metri.

După mai bine de cinci minute de analiză, ”centralul” a hotărât să rămână la decizia inițială. Saudiții au transformat penalty-ul și au trecut în avantaj cu 2-1, dar nu le-a fost de ajuns. Uruguayenii au reușit să întoarcă soarta jocului și s-au impus în cele din urmă cu 3-2.

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Ce este cartonașul mov

Spre deosebire de cel galben și cel roșu, cartonașul mov nu este o sancțiune disciplinară, ci le permite antrenorilor să conteste o decizie controversată a arbitrului. Acesta este folosit în același timp cu cel albastru, fiecare echipă având câte o culoare stabilită înaintea jocului.

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Fiecare tehnician are dreptul la două solicitări de verificare pe meci pentru faze controversate precum goluri, penalty-uri sau cartonașe roșii. În cazul în care arbitrul își schimbă decizia inițială, antrenorul își păstrează dreptul la contestație, însă dacă acest lucru nu se întâmplă atunci își va pierde una dintre cele două solicitări pe care le are la dispoziție.

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Cu cine joacă România la Cupa Mondială U17

La actuala ediție a Cupei Mondiale U17 participă și echipa națională a României. . Programul meciurilor pentru formația pregătită de Mircea Diaconescu este următorul:

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30: Mexic – ROMÂNIA (Aspire Zone, Teren 8)

Mexic – ROMÂNIA (Aspire Zone, Teren 8) Marți, 24 noiembrie, ora 14:30: Venezuela – ROMÂNIA (Aspire Zone, Teren 9)

Venezuela – ROMÂNIA (Aspire Zone, Teren 9) Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00: ROMÂNIA – Camerun (Aspire Zone, Teren 8)

Lotul României U17 la Cupa Mondială

Pentru turneul final din Qatar, care se va desfășura în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie, :

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Portari: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocași: Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți: Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)