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S-a acordat primul penalty de la CM 2026, în Qatar – Elveția. Care sunt turneele finale cu cele mai multe lovituri de la 11 metri dictate

A fost acordat primul penalty de la CM 2026! Cum a executat Embolo în Qatar - Elveția și scurt istoric din acest punct de vedere în ceea ce privește turneele finale mondiale
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.06.2026 | 23:36
Sa acordat primul penalty de la CM 2026 in Qatar Elvetia Care sunt turneele finale cu cele mai multe lovituri de la 11 metri dictate
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S-a acordat primul penalty de la CM 2026, în Qatar - Elveția. Foto: Profimedia
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Sâmbătă seară, de la ora României 22:00, s-a jucat în Statele Unite ale Americii, pe „Levi’s Stadium” din Santa Clara, California, zona metropolitană San Francisco, meciul Qatar – Elveția, din prima etapă a grupei B de la Campionatul Mondial de fotbal. În această partidă s-a consemnat acordarea primului penalty de la acest turneu final desfășurat în SUA, Canada și Mexic.

Primul penalty de la CM 2026 a fost acordat în meciul Qatar – Elveția

În minutul 17, Breel Embolo (29 de ani) a transformat pentru elvețieni o lovitură de la 11 metri dictată la capătul unei faze suspecte de offside într-o anumită măsură. Atacantul de la Rennes a executat cu siguranță lovitura de pedeapsă și a marcat după ce l-a trimis pe portarul advers în celălalt colț. În celălalt meci din această grupă, jucat vineri seară, Canada și Bosnia au terminat la egalitate, scor 1-1, pentru bosniaci marcând Jovo Lukic, atacantul de la U Cluj. 

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Până la ediția din acest an, în istoria Campionatului Mondial fuseseră dictate 252 de penalty-uri, în mod evident în timpul regulamentar de joc, plus prelungiri, fără a fi luate în calcul în această statistică execuțiile de la loviturile de departajare. Dintre acestea, aproximativ 80 la sută au fost și transformate în goluri.

Câte penalty-uri s-au acordat la fiecare ediție de Campionat Mondial de până acum

La ultimele trei ediții de Campionat Mondial, cele din 2014 (Brazilia), 2018 (Rusia) și 2022 (Qatar), s-au acordat cumulat 65 de penalty-uri, 13 în 2014, 29 în 2018, respectiv 23 în 2022. Dintre acestea, 51 au fost transformate. Dacă privim atent la întreaga istorie a turneului final din acest punct de vedere, din 1930 în Uruguay până în 2022 în Qatar, putem observa că numărul de penalty-uri acordate a crescut oarecum treptat de la o ediție la alta, cu anumite excepții bineînțeles, după cum urmează:

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  • 1930 (Uruguay) – 3
  • 1934 (Italia) – 3
  • 1938 (Franța) 4
  • 1950 (Brazilia) – 3
  • 1954 (Elveția) – 8
  • 1958 (Suedia) – 10
  • 1962 (Chile) – 8
  • 1966 (Anglia) – 8
  • 1970 (Mexic) – 5
  • 1974 (Germania de Vest) – 12
  • 1978 (Argentina) – 14
  • 1982 (Spania) – 15
  • 1986 (Mexic) – 16
  • 1990 (Italia) – 18
  • 1994 (SUA) – 15
  • 1998 (Franța) – 18
  • 2002 (Coreea de Sud și Japonia) – 18
  • 2006 (Germania) – 16
  • 2010 (Africa de Sud) – 15
  • 2014 (Brazilia) – 13
  • 2018 (Rusia) – 29 (Record)
  • 2022 (Qatar) – 23

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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