S-a acordat primul penalty de la CM 2026, în Qatar – Elveția. Care sunt turneele finale cu cele mai multe lovituri de la 11 metri dictate

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Sâmbătă seară, de la ora României 22:00, s-a jucat în Statele Unite ale Americii, pe „Levi’s Stadium” din Santa Clara, California, zona metropolitană San Francisco, meciul Qatar – Elveția, din prima etapă a grupei B de la Campionatul Mondial de fotbal. În această partidă s-a consemnat acordarea primului penalty de la acest turneu final desfășurat în SUA, Canada și Mexic.

Primul penalty de la CM 2026 a fost acordat în meciul Qatar – Elveția

În minutul 17, dictată la capătul unei faze suspecte de offside într-o anumită măsură. Atacantul de la Rennes a executat cu siguranță lovitura de pedeapsă și a marcat după ce l-a trimis pe portarul advers în celălalt colț. În celălalt meci din această grupă, jucat vineri seară, Canada și Bosnia au terminat la egalitate, scor 1-1,

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🚨 Breel Embolo converts penalty 🇶🇦 Qatar 0-1 Switzerland 🇨🇭 — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Până la ediția din acest an, în istoria Campionatului Mondial fuseseră dictate 252 de penalty-uri, în mod evident în timpul regulamentar de joc, plus prelungiri, fără a fi luate în calcul în această statistică execuțiile de la loviturile de departajare. Dintre acestea, aproximativ 80 la sută au fost și transformate în goluri.

Câte penalty-uri s-au acordat la fiecare ediție de Campionat Mondial de până acum

La ultimele trei ediții de , cele din 2014 (Brazilia), 2018 (Rusia) și 2022 (Qatar), s-au acordat cumulat 65 de penalty-uri, 13 în 2014, 29 în 2018, respectiv 23 în 2022. Dintre acestea, 51 au fost transformate. Dacă privim atent la întreaga istorie a turneului final din acest punct de vedere, din 1930 în Uruguay până în 2022 în Qatar, putem observa că numărul de penalty-uri acordate a crescut oarecum treptat de la o ediție la alta, cu anumite excepții bineînțeles, după cum urmează:

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1930 (Uruguay) – 3

1934 (Italia) – 3

1938 (Franța) 4

1950 (Brazilia) – 3

1954 (Elveția) – 8

1958 (Suedia) – 10

1962 (Chile) – 8

1966 (Anglia) – 8

1970 (Mexic) – 5

1974 (Germania de Vest) – 12

1978 (Argentina) – 14

1982 (Spania) – 15

1986 (Mexic) – 16

1990 (Italia) – 18

1994 (SUA) – 15

1998 (Franța) – 18

2002 (Coreea de Sud și Japonia) – 18

2006 (Germania) – 16

2010 (Africa de Sud) – 15

2014 (Brazilia) – 13

2018 (Rusia) – 29 (Record)

2022 (Qatar) – 23

1.68 este cota MAXBET pentru pronosticul „1 solist” la meciul Brazilia – Maroc, programat duminică la ora României 01:00