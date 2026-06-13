S-a acordat primul penalty de la CM 2026, în Qatar – Elveția. Care sunt turneele finale cu cele mai multe lovituri de la 11 metri dictate

Sâmbătă seară, de la ora României 22:00, s-a jucat în Statele Unite ale Americii, pe „Levi’s Stadium” din Santa Clara, California, zona metropolitană San Francisco, meciul Qatar – Elveția, din prima etapă a grupei B de la Campionatul Mondial de fotbal. În această partidă s-a consemnat acordarea primului penalty de la acest turneu final desfășurat în SUA, Canada și Mexic.
În minutul 17, Breel Embolo (29 de ani) a transformat pentru elvețieni o lovitură de la 11 metri dictată la capătul unei faze suspecte de offside într-o anumită măsură. Atacantul de la Rennes a executat cu siguranță lovitura de pedeapsă și a marcat după ce l-a trimis pe portarul advers în celălalt colț. În celălalt meci din această grupă, jucat vineri seară, Canada și Bosnia au terminat la egalitate, scor 1-1, pentru bosniaci marcând Jovo Lukic, atacantul de la U Cluj.
🚨 Breel Embolo converts penalty
🇶🇦 Qatar 0-1 Switzerland 🇨🇭
— Goals Xtra (@GoalsXtra) June 13, 2026
Până la ediția din acest an, în istoria Campionatului Mondial fuseseră dictate 252 de penalty-uri, în mod evident în timpul regulamentar de joc, plus prelungiri, fără a fi luate în calcul în această statistică execuțiile de la loviturile de departajare. Dintre acestea, aproximativ 80 la sută au fost și transformate în goluri.
La ultimele trei ediții de Campionat Mondial, cele din 2014 (Brazilia), 2018 (Rusia) și 2022 (Qatar), s-au acordat cumulat 65 de penalty-uri, 13 în 2014, 29 în 2018, respectiv 23 în 2022. Dintre acestea, 51 au fost transformate. Dacă privim atent la întreaga istorie a turneului final din acest punct de vedere, din 1930 în Uruguay până în 2022 în Qatar, putem observa că numărul de penalty-uri acordate a crescut oarecum treptat de la o ediție la alta, cu anumite excepții bineînțeles, după cum urmează:
1.68 este cota MAXBET pentru pronosticul „1 solist” la meciul Brazilia – Maroc, programat duminică la ora României 01:00