S-a acționat sau nu corect în cazul adolescentei căzute la metrou în București? Reprezentanții ISU răspund acuzațiilor: ”Procedura poate dura până la 20 de minute”

Au apărut acuzații grave în cazul adolescentei căzute la metrou, în București. Salvatorii explică dacă s-a acționat sau nu corect și cine poate interveni în situații de urgență.

Acuzații grave după ce o adolescentă a ajuns sub tren, în București

, în fața trenului, la stația de metrou Eroilor din București. Aceasta a fost rănită, iar circulația a fost îngreunată preț de circa 30 – 40 de minute. Din fericire, fata a supraviețuit, fiind transportată la spital pentru tratament.

După evenimentul nefericit, la care au fost martori zeci de persoane, unele dintre ele au făcut acuzații dure în mediul online, atât la adresa polițiștilor ajunși la fața locului, cât și a echipajului de prim ajutor care a intervenit la locul producerii întâmplării.

„La fața locului au apărut doi polițiști tineri, fără experiență și, mai grav, fără pic de umanitate. În loc să gestioneze situația cu calm și profesionalism, ne-au tratat pe noi, martorii, cu agresivitate verbală și lipsă totală de respect. Apoi, s-a întâmplat ceva și mai revoltător. De sub metrou, fata a reușit să scoată câteva degete, semn că încă trăia. O doamnă, cadru medical aflat întâmplător la fața locului, s-a oferit să intre și să îi acorde primul ajutor, cerând doar ca autoritățile să oprească curentul de pe șine. Polițiștii au refuzat categoric. Nu au vrut să asculte, nu au vrut să accepte ajutorul unui specialist. Au ales să stea deoparte și să nu facă nimic, așteptând intervenția salvatorilor oficiali, care au ajuns după 20-30 de minute”, este postarea de pe Facebook care a împărțit internetul în două.

În secțiunea de comentarii, mai multe persoane care susțin că și ele au fost martorii la întâmplare, afirmă fie că acuzațiile sunt reale, fie că nu este deloc adevărat.

S-a acționat sau nu corect în cazul adolescentei căzute la metrou: explicația IGPR și ISU

FANATIK a dorit să afle care este procedura în astfel de cazuri de urgență, atât în cazul polițiștilor, cât și al salvatorilor ISU. Potrivit unei surse oficiale IGPR, oamenii legii nu au voie să lase orice persoană să intervină în cazul unei victime rănite, indiferent de calitatea medicală invocată. Motivul este că starea victimei poate fi agravată. În cazul salvatorilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, procedura este mai elaborată, mai ales în cazuri de evenimente la metrou.

„Când vine vorba de o intervenție la metrou, este vital ca, înainte să acționeze echipajele de intervenție, să se decupleze de la energia electrică liniile de metrou. Echipajele noastre, conform procedurii, au nevoie de două confirmări. Confirmare de la personalul tehnic Metrorex de la fața locului și o confirmare de la noi din dispecerat care comunică cu dispeceratul Metrorex. Asta pentru că riscul unei intervenții în timp ce sunt alimentate liniile de metrou poate pune în pericol viața salvatorilor. După ce sunt scoase de sub tensiune se poate începe operațiunea de extragere cu procedurile specifice, în funcție de fiecare caz, concomitent cu monitorizarea funcțiilor vitale ale victimei”, a explicat sublocotenentul Ștefan Eduard, purtător de cuvânt ISU București – Ilfov.

Astfel, în cazul de față, reprezentanții susțin că s-a intervenit conform procedurii, fără întârzieri suplimentare, în afară de cele normale în astfel de situații.

„La intervenția în cauză, da, au fost respectate procedurile și nu a fost cazul de nicio întârziere mai mult decât o impunea procedura. Ceea ce mi-au transmis echipajele este că, uzual, se întârzie foarte mult cu scoaterea de sub tensiune, căci procedura este destul de complexă și uneori poate dura până la 20 de minute”, a mai afirmat purtătorul de cuvânt ISUBIF, pentru FANATIK.

Primul ajutor, determinat de specificul misiunii

Mai exact, . Dacă am înțeles că în cazul adolescentei căzute la metrou a fost de preferat ca nimeni să nu intervină până la scoaterea de sub tensiune a șinelor, în alte situații este chiar indicat ca orice persoană ce are cunoștințe de prim ajutor să își ofere sprijinul până la ajungerea echipajelor specializate la fața locului.

„Dacă vorbim în general, da, este bine ca o persoană cu competențe medicale aflată la fața locului să acționeze pentru a acorda primul ajutor până la sosirea echipajelor de prim ajutor calificat cu echipamentele din dotare. Dar având în vedere speța, unde intervenția unei persoane care nu cunoștea procedura și nu știa că durează să se scoată de sub tensiune și că are nevoie de confirmări, se putea pune în pericol o a doua viață. Deci nu se putea acorda primul ajutor din acest motiv.

În plus de asta, pentru că vorbim de o persoană care se afla sub metrou, nu se putea interveni pentru acordarea primului ajutor decât după extragere, într-o zonă sigură și stabilă pentru a se putea proceda la leziuni toracice sau alte traumatisme. Adică în mod uzual este foarte bine să acționeze, dar având în vedere specificitatea acestui caz, nu cred că era posibilă intervenția”, a mai declarat sublocotenentul Ștefan Eduard.

Când și cine poate oferi primul ajutor în caz de urgență

Și cadrele medicale susțin că trebuie intervenit în cazuri urgente, mai ales când există martori cu pregătire minimă de specialitate. Orice manevră specifică poate salva vieți, cel puțin până la ajungerea echipajelor specializate, echipate conform misiunii.

„Nu doar o persoană cu pregătire medicală, dar cu noțiuni de prim ajutor poate să intervină. Dacă ști cum trebuie să o faci, este bine să intervii. Se pierde timp și se poate salva o viață. Șansele unui pacient de a fi salvat sunt mult mai mari. Am rezerve să cred că cineva care își vede mama, sora, fratele în suferință nu intervine. Niciodată nu ar trebui să fie refuzată intervenția unui medic sau asistent, mai ales când este vorba despre o viață pusă în pericol. Oricum știu mai multe decât alții.

Este foarte important ca și polițiști să poată interveni. Și șoferii, orice șofer să fie un fel de paramedic. Atunci când îți iei permisul, să ai și acest curs de prim ajutor, ca în străinătate. La locul unui accident, nu ajunge prima bunica SMURD-ului, este tot un participant la trafic, un martor. Dacă e doctor, poate să intervină. Noi suntem obligați, codul deontologic spune să nu lași pe nimeni în suferință. Asta înseamnă suport vital de bază. Un individ, cu mâinile goale, dacă are cunoștințele necesare, poate să facă efectiv minuni, până să apară ceilalți care intervin cu aparatura necesară”, explică Tudor Ciuhodaru, medic primar Medicină de Urgență, pentru FANATIK.