S-a adoptat coplata în sănătate. Cât costă o intervenție medicală la privat și cât costă la stat

Guvernul a aprobat OUG privind coplata în sănătate. Florin Cîțu susține că prin această ordonanță nu va scădea calitatea actului medical în sistemul public. Aceasta va întra în vigoare de la 1 iulie.

Mai exact această ordonanță reglementează plata pe care o va face pacientul în momentul în care alege să se trateze în spitalele private, care sunt în contact cu casele de asigurări de sănătate.

S-a adoptat coplata în sănătate

Ordonanța prevede măsura contribuției personale pentru pacienții cu afecțiuni acute care doresc să se interneze într-un spital privat.

“Ordonanța de urgență privind coplata a trecut astăzi. Nu are cum să scadă calitatea actului medical în sănătate, în sistemul public, acolo avem mult de muncă și o să-l creștem în perioada următoare prin reformele pe care le facem împreună la Ministerul Sănătății”, a declarat premierul, Florin Cîțu.

Mai exact, este suma de bani care rezultă din diferența dintre tariful perceput de spitalul particular și cel decontat de Casa de Sănătate. Astfel, pacientul va ști exact cât are de achitat și dacă statul îi acoperă toată suma de care are nevoie, doar o parte, sau în unele cazuri deloc.

Prin această ordonanță spitalele și clinicile sunt obligate să afișeze pe paginile lor de internet suma contribuției personale.

Costurile serviciilor medicale decontate de CNAS sunt mult sub prețul real practicat la privat.

Ce spune președintele CNAS

Adrian Gheorghe, a explicat ce se va întâmpla mai exact de la 1 iulie.

“Vorbim despre contribuție personală, și nu despre coplată. Contribuția personală nu modifică, nu aduce o noutate în acest plan. Această posibilitate este posibilă deja și astăzi.

Ce nu este posibil astăzi, dar această măsură a contribuției personale va face posibil – acoperă un spectru mai larg. Ce nu este posibil azi este ca furnizorul privat să perceapă sume în plus față de ceea ce decontează Casa (…).

Asta nu înseamnă că nu se percep pe căi legale alte sume de către furnizorul privat, într-un fel justificat pentru că tarifele decontate nu acoperă costul real.

Însă există o masă importantă de neclaritate privind, o zonă gri (…) privind cum se percep aceste sume în mod legal care să acopere diferența între ce acoperă Fondul și costul real, reflectat de tariful perceput de furnizorul privat”, a declarat Adrian Gheorghe, președintele CNAS.