S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit direct cu ministrul de Interne!”

Fotbalul românesc a avut, de-a lungul istorie sale, mai multe momente întunecate, în care meciurile s-au jucat prin culise. Un om important din acest fenomen, fost conducător de club pe timpul comuniștilor, dezvăluie blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare în urmă cu aproape patru decenii.

Care a fost blatul jucat înainte de 1989 care a salvat Rapidul de la retrogradare

În anii ’90, fotbalul românesc era dominat de așa-zisa ”Cooperativă”. Era un sistem din care făceau parte nu doar echipe din provincie, ci și din Capitală. Se spunea că retrogradatele, campioana și aproape întreaga ierarhie erau cunoscute cu mult înainte de finalul sezonului.

au apărut însă și înainte de Revoluție. Recent, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”, legenda din Ștefan cel Mare, Ionel Augustin, a vorbit de un meci vândut de alb-roșii și de un blat. Acesta din urmă s-a petrecut pe vremea în care ”Oneață” juca la Victoria București.

Afirmațiile fostului golgheter dinamovist au fost confirmate luni, 16 februarie 2026, de Dumitru Dragomir. La ”Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF a spus că meciul Rapid – Victoria 1-0 (jucat în 1988), ar fi fost aranjat de la cel mai înalt nivel. Primarul din București ar fi vorbit atunci cu ministrul de interne în funcție, Tudor Postelnicu. Dragomir era președinte la clubul Victoria.

”(n.r. Ionel Augustin vorbea de un meci Victoria – Rapid, în care au fost obligați de generali să se dea la o parte ca să câștige Rapidul, să nu retrogradeze. Vă mai amintiți meciul?) Da, știu. Era la nivel înalt, al primarului Capitalei cu Postelnicu direct. (n.r. s-a vorbit direct sus, cu ministrul?) Da.”, a afirmat Dragomir.

Ce spune Mitică Dragomir despre un alt meci aranjat între Victoria și Steaua

Tot în perioada în care era șef la Victoria București, Dumitru Dragomir a fost implicat într-un alt meci cu cântec. E vorba de un duel Victoria – Steaua. Echipa sa trebuia atunci să se dea la o parte. Ce a făcut însă Mitică? Și-a motivat jucătorii cu o primă consistentă. Era conștient de valoarea ”militarilor”, însă nu voia ca echipa sa să fie spulberată de Steaua.

”M-a chemat Postelnicu și mi-a zis: ‘Să nu vă atingeți de Steaua! Să îi lăsați să câștige’. Eu m-am dus în cabină, înainte de meci, și le-a zis jucătorilor: ‘Vă dau câte 10 mii de lei primă, dar băgați material puternic’. Ne-a rupt Steaua”, spune Mitică.

După acest duel, Dragomir spune că a fost chemat de urgență în biroul ministrului Postelnicu. ”Ce avea cu mine? Că i-am îndeplinit toate dorințele”, spune Dragomir. Apoi, oficialul statului i-a pus înregistrarea în care Mitică își motiva jucătorii cu prima de 10 mii de lei.

”Bine, mă, nesimțitule, ți-am spus că nu accidentați vreun jucător. Apoi apasă pe (n.r. caseta cu înregistrarea) asta. Normal că aveau microfoane. (n.r. ce i-ați zis?) ‘Tovarășe ministru, asta am făcut-o pentru dumnevoastră’. El: ‘ce vrei tu să spui?’. Apoi i-am zis: ‘gândiți-vă că știam că Steaua ne dă 10 dacă nu merg la ei să îi încurajez. Asta e valoarea noastră și a lor. Vă făcea de râs pe dumneavoastră. El: ‘Bravo, bă băiatule, vezi, de asta te-am adus eu de la Brașov, că aveam numai tâmpiți pe aici”, amintește Mitică.

Ce spune Mitică Dragomir despre meciurile aranjate la care a luat parte: ”Am participat numai la cel mai înalt nivel, al șefilor”

”Eu am participat la câteva înțelegeri din-astea dar numai la cel mai înalt nivel. Al șefilor”, mai spune Mitică. Acesta , jucat între FC Scornicești și Universitatea Craiova. Pe atunci, Dragomir era președinte la echipa din Olt.

Înțelegerea era ca meciul să se încheie la egalitate. Astfel, Scornicești-ul ieșea din zona retrogradării, iar Craiova câștiga titlul. Ceva s-a întâmplat însă, iar craiovenii au schimbat foaia, dorind să câștige. Informația a ajuns la urechile lui Mitică, iar meciul s-a jucat pe viață și pe moarte. În final, s-a încheiat, prin noroc, 1-1.

”Eram odată la Scornicești și jucam cu Craiova. Noi, dacă luam bătaie de la Craiova, intram în zona de retrogradare. Craiova, dacă pierdea meciul cu noi, pierdea campionatul. Și rezolvă primii secretari blat. Și mă cheamă pe mine. Zice: ‘te duci la Craiova și, fii atent aici, faceți un meci egal ca să fie bine și pentru noi și pentru ei’.

Dar jucasem și eu acolo, aveam și eu cunoștințe, oamenii mei. Înainte de meci îmi zice: ‘vezi că vă pârlesc ăștia. Știți ce li s-a spus în cabină: ‘Câștigați meciul că pierdem campionatul. (…) N-am să uit. Am condus noi cu 1-0 până aproape de sfârșitul meciului. Ne-a dat în ultimele minute Irimescu un gol de la 35 de metri. Ei au vrut să ne pârlească”, mai spune Dragomir.