S-a aflat adevărul despre „Hristo Stoicikov, antrenor la Universitatea Craiova”. „Ştiu de ofertă, dar e periculos să antrenezi acolo”

Giovanni Becali și Hristo Stoicikov au o veche relație de prietenie, iar cei doi păstrează în continuare legătura. Cunoscutul impresar a povestit la „Giovanni Show” că a purtase o discuție cu fostul „Balon de Aur” cu doar două zile în urmă. Stoicikov era în Spania, la Marbella, alături de un fost antrenor al lui Dinamo și U Craiova, Esteban Vigo.

Cristi Coste, moderatorul emisiunii, a dezvăluit că Hristo Stoicikov , în 2000, ca antrenor, așa cum dezvăluiau la acea vreme jurnaliștii din România și Bulgaria. Giovanni Becali a explicat că marele internațional bulgar nu prea a fost atras în cele din urmă de meseria de antrenor.

„Acum două zile am vorbit cu Hristo Stoicikov, era la Marbella cu soția și cu Esteban Vigo, antrenorul pe care l-am avut eu la Dinamo. Și a fost și la Craiova, un an de zile, cu Alesanco. Oamenii care au pierdut cupa, Craiova cu Rapid. Și nu i-au lăsat pe Rapid să câștige campionatul. L-a luat Steaua, a dat Ganea două goluri.

Oamenii nu știau de aranjamente d-astea. Ei știau că joacă un meci și trebuie să îl câștige. Și pe ăsta și pe ăla. Ei aveau contract doar un an, nu știu dacă mai prelungeau. Dacă Stoicikov vine în România, mă cheamă pe mine. El a fost antrenor la Odesa, în campionatul Rusiei.

Cristi Coste a arătat ce spunea Hristo Stoicikov despre varianta de a prelua U Craiova: „Periculos să antrenezi acolo”

El acum e acționar la ȚSKA Sofia. Are un telefon din America, de când era la Miami, cu +1. Alea din Bulgaria le are cu 8. De la numărul lui. M-a dat pe cameră, am vorbit, ne-am văzut. Nu mai țin minte de Craiova”, a povestit Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Cristi Coste a găsit și un interviu cu Hristo Stoicikov în presa din Bulgaria, în care fostul jucător al Barcelonei admitea că , dar preciza că este un loc unde i se pare periculos să antreneze. De asemenea, Cristi Coste și-a amintit și că Stoicikov fusese aproape și de Steaua, ca jucător, pe final de carieră, în 1998.

Inclusiv Meridian Match, ziarul din Bulgaria, i-a luat interviu lui Stoicikov și a zis „știu de oferta Craiovei, însă este periculos să antrenezi acolo”. Probabil o fi văzut fanatismul oltenilor și ce e acolo. A zis ‘îmi încep cariera tocmai acolo, în vulcanul ăla’. Înainte să se lase, în 98, Stoicikov a fost dorit și de Steaua lui Stoichiță.

