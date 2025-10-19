S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să ajungă la o avere de 220 de milioane de dolari: „Mașină de făcut bani”

Maria Sharapova este una dintre cele mai bogate sportive din lume. Aceasta a câștigat o adevărată avere din tenis, dar și din contractele de sponsorizare cu branduri celebre. A știut însă și ce să facă cu banii mai departe.

Cum a profitat Maria Sharapova de suspendarea din 2016

Există mai multe povești din lumea sportului. , pentru că nu se mai ajungeau cu banii. Altele în schimb au reușit să își construiască adevărate imperii.

Iar cel mai bun exemplu este Maria Sharapova. Fosta mare campioană a știut către ce să se orienteze. În 2016, aceasta a fost suspendată timp de 15 luni în urma unui scandal de dopaj. Nu a pierdut însă timpul.

În toată această perioadă, marea sportivă a studiat management și leadership la Harvard Business School. Și practic ce a studiat acolo a ajutat-o mai departe să transforme faima din tenis într-o afacere cu adevărat profitabilă.

De altfel publicația Daily Mail a numit-o pe rivala Simonei Halep „mașina de făcut bani”. Aceasta a știut cum și în ce să investească, iar acum a ajuns să culeagă laurii muncii sale.

În ce a investit fosta mare campioană

Drumul nu a fost însă ușor. Mai exact, Maria Sharapova a și pierdut mulți bani. Aceasta a investit în proiecte precum Naked Retail sau Bright, o platformă video care îi conecta pe fani cu creatorii din lumea modei.

Totodată, brandul „Sugarpova”, afacerea cu dulciuri lansată în 2012, deși părea un real succes, a ajuns să se prăbușească. Inițial, sportiva a investit 500.000 de dolari în acest proiect. Produsele s-au vândut în peste 30 de țări, iar compania a generat venituri de 25 de milioane de dolari.

Succesul nu a ținut prea mult. În momentul în care cariera sportivei a intrat în declin, afacerea cu dulciuri s-a dus și ea. Astfel, dacă la apogeu brandul a fost evaluat la 187 de milioane de dolari, din 2021 vânzările au scăzut drastic.

Și în ultimii ani, brandul a cam dispărut. Mai exact, produsele Sugarpova nu mai sunt disponibile pe piața americană. Iar asta confirmă faptul că businessul traversează o perioadă dificilă.

Din ce face bani Maria Sharapova

Din fericire însă, banii câștigați din tenis și din contractele de sponsorizare, au ajutat-o să încerce mai multe afaceri. De altfel Maria Sharapova a ajuns să încaseze peste 300 de milioane de dolari din colaborări cu branduri de top.

Fosta mare sportivă a fost imaginea unor companii precum Gatorade, Porsche, Tiffany & Co., Tag Heuer, Evian, Motorola sau Land Rover. Și mai mult de atât, parteneriatul cu Nike i-a adus chiar o linie de îmbrăcăminte exclusivă.

Totodată, deși s-a retras din tenis în 2020, aceasta a continuat să colaboreze ca ambasador pentru branduri de lux precum Stella Artois, Aman Hotels, Hästens și Dubai CFI. Iar sursa veniturilor ei nu se oprește doar aici.

Maria Sharapova s-a implicat și în compania „Supergoop!”, un brand specializat în produse de protecție solară. Sportiva a investit în firmă la doar 26 de ani. Ea a devenit astfel coproprietară și unul dintre susținătorii importanți ai proiectului.

Maria Sharapova a investit și în criptomonede

Și spre deosebire de alte afaceri, această investiție s-a dovedit În 2021, compania a atras atenția gigantului financiar Blackstone, care a cumpărat „Supergoop!” pentru suma impresionantă de 750 de milioane de dolari.

Și chiar dacă fosta mare sportivă a împărțit profitul cu ceilalți parteneri, tranzacția a fost un adevărat succes. Maria Sharapova s-a orientat însă și către zona tehnologiei și a investit în criptomonede.

Totodată, ea ocupă și o poziție importantă în industria modei. Mai exact, fosta mare campioană este director independent în cadrul Moncler Group, compania care deține brandurile de lux Moncler și Stone Island.

Nici măcar în prezent nu este clar ce avere are Maria Sharapova, de fapt. Pe de altă parte, un lucru este cert și anume că fosta mare sportivă are un portofoliu vast de investiții, dar și firme profitabile.