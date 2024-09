În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Florin Vulturar a dezvăluit , scor 1-1. Totodată, s-a aflat și motivul pentru care fundașul a lipsit la meciul cu CFR Cluj, scor 2-2.

S-a aflat adevărul despre Siyabonga Ngezana! De ce nu a mai jucat pentru FCSB în ultimele două meciuri: agentul său a spus totul

Florin Vulturar a confirmat în exclusivitate pentru FANATIK că la antrenamentul care a avut loc înaintea meciului dintre FCSB și Petrolul Ploiești.

În urma problemei medicale, clubul a încercat să îl trimită la Belgrad, la celebra Marijana Kovacevic, însă aceasta nu poate rezolva problema fotbalistului campioanei României. Așadar, medicii au transmis faptul că Ngezana va lipsi timp de o lună de zile.

În această perioadă, impresarul lui Ngezana este de părere că Gigi Becali ar putea să se bazeze pe experiența și calitățile lui Vlad Chiricheș în apărare.

“Din păcate s-a accidentat și va lipsi, probabil, cam o lună de zile. E o perioadă în care era mare nevoie de el. Dar nu alege nimeni momentele astea. Astăzi se vor afla mai multe, dar din ce am înțeles că are, probabil că va fi minim o lună. Am înțeles că e o problemă pe care Marijana Kovacevic nu o poate rezolva.

Sunt jucători de valoare care pot să îl înlocuiască. Sper să o facă la fel de bine cum a făcut-o Ngezana în meciurile trecute. Probabil că Gigi Becali va apela la Chiricheș. E un jucător cu experiență, mai ales pentru Europa. Probabil că va juca și el, dar ei știu cel mai bine.

Din câte știu eu nu a avut nicio problemă când a venit de la echipa națională. S-a accidentat la un antrenament înaintea meciului cu Petrolul. O să vorbesc astăzi cu el și o să știu mai multe”, a declarat Florin Vulturar la FANATIK SUPERLIGA.

“Ngezana are o leziune musculară”

După duelul cu Petrolul, Mihai Stoica a dezvăluit că Ngezana a suferit o leziune musculară care l-a ținut departe de lotul lui FCSB în ultima etapă. Totodată, oficialul clubului a mărturisit și faptul că fundașul de 27 de ani a venit accidentat de la echipa națională, motiv pentru care nu a evoluat în duelul cu CFR Cluj.

“Ngezana are o leziune musculară. Nu va juca timp de o lună. Cel mai devreme ar putea reveni la derby-ul cu Dinamo. A venit accidentat de la echipa națională.

Este bine că, din această lună, două săptămâni nu vom juca, iar el nu va mai pleca la echipa națională. Ngezana era titular, dar din nefericire s-a accidentat și nici Marijana de la Belgrad nu poate interveni. Estimativ, va reveni după 4 săptămâni. E o pierdere mare pentru noi.

E important că au revenit și vor fi apți Lixandru și Edjouma. E clar că vor fi niște modificări, pentru că Mihai Popescu nu va evolua în campionat timp de două etape, dar este un fotbalist care până acum a arătat că merită să joace”, a spus Mihai Stoica, la .

Florin Vulturar, despre accidentarea lui Ngezana la FCSB