Adevărul nespus despre Sorin Bontea! Ce secret ascunde campionul Chefilor

Sorin Bontea de la Chefi la cuțite este omul căruia Florica Boboi îi va mulțumi mult de acum încolo pentru lucrurile pe care le-a învățat de la el. La televizor, mai toate vedetele afișează o anumită imagine, zâmbete largi și bună dispoziție, însă… Nu tot timpul realitatea reflectă ceea ce se vede pe sticlă.

Sorin Bontea, un adevărat psiholog în spatele camerelor de luat vederi. Pentru ce îi mulțumește și azi Florica Boboi

E Sorin Bontea diferit în realitate? Sau e, pur și simplu, un profesionist în fața camerei, transmițând imaginea unui om care îi ajută pe ceilalți și e săritor, iar când camerele de luat vederi nu mai înregistrează nimic se schimbă?

Florica Boboi, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 10 a elucidat misterul. Întrebată de FANATIK ce a avut de învățat de la Sorin Bontea, cel care i-a fost, de altfel, mentor, fiind în echipa sa, sătmăreanca a oferit răspunsul care îngroapă orice îndoială privitoare la caracterului renumitului bucătar!

Florica Boboi, recunoscătoare lui Sorin Bontea: „El a reușit să facă să mă facă să fiu stăpână pe mine”

„De la chef Bontea cel mai mult am învățat să am încredere în mine. Aveam o mare problemă cu asta. Nu aveam încredere în mine. El a reușit să mă facă să fiu stăpână pe mine. M-a ajutat să fiu încrezătoare în forțele mele. E un om de milioane.

E extrem de bun, de generos. Îi mulțumesc până la Doamne-Doamne și înapoi. Nu mai zic că el a câștigat multe sezoane datorită atuurilor sale. Nu aș putea să dezvălui care sunt acelea”, a declarat Florica Boboi despre chef Sorin Bontea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cu alte cuvinte, Sorin Bontea reușește să stabilească o legătură specială cu concurenții care trec pe sub mâna lui. Le inspire, mai de fiecare dată, curajul de care au nevoie pentru a face față provocării cuțitelor din bucătăria de la Antena 1!

Sorin Bontea, campionul de la Chefi la Cuțite

Din cele 11 ediții difuzate până acum, Sorin Bontea a câștigat 5 (sezoanele 1, 4, 6, 8, 10 și 11), semn că bucătarul a învățat ”șmecheria” pentru a se impune în fața colegilor săi sau a venit cu ea de acasă. Zicem asta tocmai pentru că prima ediție a fost adjudecată de el.

Dincolo de Sorin Bontea, ne-a povestit și alte lucruri interesante despre ea și viața de după Chefi la cuțite. Am aflat de la fosta concurentă care pe 24 septembrie își deschide restaurant la Paris ( pentru FANATIK) că a participat la evenimente alături de Culiță Sterp, de pildă, dar și că fiul ei, despre care a vorbit în show-ul de la Antena 1 nu a renunțat la visul de a fi și el un maestru bucătar!

Florica Boboi, evenimente cu Culiță Sterp și alți artiști după notorietatea câștigată la Chefi la cuțite

„Fiul meu nu este pasionat doar de gătit. În continuare e atras și el de bucătărie. Și să fie barman îi place enorm”, a dezvăluit Florica Boboi, pentru FANATIK.

Cât despre faptul că a nimerit cu Culiță la același eveniment, Florica ne-a spus în felul următor: „Culiță Sterp a fost la un Revelion organizat de mine. Vreau să îți zic că nu a venit doar o singură dată. După cum știi, eu fac evenimente publice și private la Paris.

Ne vedem destul de des. Nu doar el m-a onorat cu prezența la evenimente. Au venit foarte mulți artiști români să cânte la evenimentele mele. Culiță gustă mereu din preparatele mele. E un tip foarte fain”.

Câștigătoarea sezonului 10 se aștepta la un mai mare entuziasm de la Sătmarul ei natal: „Nu am simțit asta”

Florica Boboi, câștigătoarea Chefi la cuțite din echipa lui Sorin Bontea, are și o mică dezamăgire în urma participării în Întrebată de FANATIK despre cum a reacționat Sătmarul cu privire la succesul ei, dacă orașul din care provine se mândrește cu ea, vedeta ne-a zis că feedback-ul nu a fost chiar atât de impactant.

„Sătmarul meu mă gândesc că a fost aproape de mine, că sunt mândri sătmărenii, dar eu nu am simțit asta. Nu am prea văzut să se scrie despre succesul meu nicăieri sau să se vorbească (n. red.: se referă la presa locală). Dacă era ceva de rău sunt sigură că eram pe prima pagină. Am fost un pic dezamăgită”, a mărturisit Florica Boboi, pentru FANATIK.

În încheiere, Florica ne-a spus că și azi ar fi la fel de nehotărâtă dacă ar fi pusă să aleagă între cei trei chefi, dat fiind că s-au bătut pe ea, în sezonul 10, Scărlă și Bontea. „Dacă aș fi putut alege, tot așa indecisă aș fi.

Îi ador pe amândoi chefii, mai ales acum că îi cunosc bine pe amândoi! Plus că Sorin Bontea m-a ajutat să am curaj să fiu eu. Mi-ar fi și mai greu să aleg acum. Sunt trei chefi de nota 10”, ne-a spus Florica Baboi.