S-a aflat adevărul! Greșeala fatală făcută de către DSP în cazul tinerei de 22 de ani moarte din cauza coronavirus

O tragedie fără margini s-a produs la finalul acestei luni în județul Argeș, acolo unde o mamă și fiica ei de 22 de ani au fost răpuse de coronavirus.

În jurul acestui caz a izbucnit un scandal imens, după ce au reieșit o serie de nereguli în ceea ce privește modul în care autoritățile au tratat situația tinerei.

Acestea au apărut în spațiul public după ce unchiul tinerei a spus că la baza acestei tragedii nu a stat doar boala, ci și gestionarea defectuoasă a cazului de către autoritățile din zona medicală.

Greșeala făcută de DSP în cazul tinerei de 22 de ani moarte din cauza coronavirus

Drama familiei Ciopleiaș a început pe data de 15 iulie, atunci când mama, Elisabeta (53 de ani), a fost depistată pozitiv cu Covid-19 și internată. În acea zi, fiica Elisabetei, Andreea, și-a însoțit mama în ambulanță.

Revoltător este faptul că de la acea dată, până pe 28 iulie, nimeni de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș nu s-a deplasat la această familie, unde mama fusese infectată și decedase ulterior.

”Din 15 și până pe 28 iulie nimeni nu a căutat familia pentru testare sau anchetă epidemiologică”, spune unchiul fetei, Dumitru Andre, pentru Libertatea.

Pe data de 21 iulie, acasă fiind, Andreea a fost sunată de la spital și a fost anunțată că e pozitivă și că trebuie să ia legătura cu medicul de familie și cu DSP-ul.

Reacția DSP a fost una incredibilă, mai spune unchiul fetei. Singurul apel primit de Andreea de la DSP a fost când au sunat-o să-i ceară telefonul mamei sale. “Mama a decedat, nu știați?!”, le-a răspuns Andreea.

Starea fetei s-a agravat, iar pe 25 iulie a sunat la 112

Ulterior, pe 25 iulie, sâmbătă, tânăra a început să aibă probleme cu respirația, iar în jurul orei 10.00 a sunat la 112 solicitând ajutor.

La spital a ajuns în stare extrem de gravă, iar medicii nu au mai putut să o salveze, fiindu-i declarat decesul pe 27 iulie, la trei zile de la internare, la fel ca mama ei.

“Știu cazul Andreei, nu am văzut-o ca pacientă, dar am fost tot timpul la curent cu starea fetei. A venit la noi într-o stare destul de gravă, am stabilizat-o și personal am intervenit pentru a o transfera cât mai repede la Spitalul Municipal din Câmpulung, pentru că acolo ar fi beneficiat de un tratament adecvat situației ei”, a declarat pentru sursa citată, Ionela Duna, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Câmpulung.