S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv

Invitat la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Porumboiu a dezvăluit salariul pe care îl încasează Kyros Vassaras în România și a avut un discurs extrem de dur la adresa șefului arbitrajului de la noi din țară.

Ce salariu are Kyros Vassaras ca președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor

Fostul mare arbitru Adrian Poumboiu s-a arătat deranjat de explicațiile oferite de Kyros Vassaras la și a lansat un atac extrem de dur la adresa președintelui CCA.

”După ce a ieșit cu treaba asta, sincer nu mai am nicio așteptare. Prima reacție a fost că a consumat ceva, a băut un șpriț, când am văzut acele declarații care sunt sforăitoare și nu au nicio legătură cu textul regulilor jocului. Nu poate să vină cineva să-mi spună de imprudență când i-a dat cu capul în plină figură atacantului.

Cred că ce s-a moștenit la Comisia de Arbitri, la Federație, dăinuie acolo. Am fost arbitru înainte de ’89, atunci dictau marile puteri care erau la Dinamo și la Steaua, și nu m-a avut nimeni la butonieră. Am toată autoritatea morală să pot vină de arbitrajul din România, pentru că nimeni nu a avut nici cea mai mică legătură cu mine.

După ’89 au fost campionate care s-au direcționat către cei care au avut bani, putere și influență. Acum, dacă vine un șef de Comisie, fie el din Grecia, și stă de vrei 12-13-14 ani… Dar nu ai și tu altă meserie să stai în Grecia? De ce nu te pun ăia în Grecia președintele Comisiei de Arbitri? Pentru că știu ce apucături are, grecii îl cunosc.

Ca să faci naveta de la Salonic, de la Atena, de unde vii tu, să stai în România… Și ce sumă mare e 10.000 de euro? E un salariu modest pentru un fost arbitru sau unul care conduce Comisia de Arbitri. Dacă nu e extraordinar, atunci pot să gândesc că mai pot fi și alte interese care pot să producă…”, a declarat Porumboiu, la .

Cine e sfetnicul lui Vassaras

Fostul mare arbitru român este convins de faptul că Kyros Vassaras conduce cu mână de fier Comisia Centrală a Arbitrilor și uneori se mai sfătuiește cu un om important din conducerea Federației Române de Fotbal.

”Eu cred că sfetnicul lui de taină e Bodescu (n.r. – Gabriel Bodescu, secretarul general al FRF). Dacă greșesc pot să-mi cer scuze. Problema este clară că dacă ne uităm și la componența Comisiei de Arbitri lucrurile sunt mult mai grave.

Sunt acolo unii așa ziși foști arbitri care au comis nenorociri în serie. Mai sunt 2-3 domnițe, toată admirație pentru ele. Comisia se rezumă doar la Vassaras, el este atotstăpânul. Foarte bine, dar fi stăpân autentic care respecți regulile jocului.

Nu poți să inventezi tu că o lovitură cu capul în figură a fost reciprocă. Fazele sunt foarte simple, explicațiile lui sunt penibile. Doar dacă omul nu are o impresie atât de bună despre el și atât de prostă despre noi”, a spus el.

Încă există legături între arbitri și conducători de cluburi

Adrian Porumboiu a explicat în direct la FANATIK SUPERLIGA că arbitrii care greșesc intenționat ar trebui scoși imediat de pe lista FIFA și s-a arătat dezamăgit de explicațiile pe care le are Kyros Vassaras pentru a-i apăra pe cavalerii fluierului.

”Până acum am avut reacții destul de bune față de el, dar nu pot să cred că ăsta e modul de comportament al unui șef al Comisiei de Arbitri. El succede altor președinți de Comisie care aveau aceleași apucături: ‘Îl apăr că eu l-am delegat’.

Nu avea nicio logică să nu delegi un arbitru FIFA. Arbitru FIFA când conduce un meci în România, arbitrează cu ștreangul la gât că dacă greșește intenționat nu mai pupă anul următor lista FIFA. Asta e grija primordială, oricât de important ar fi acel arbitru.

Ori sunt arbitri care au avut legături clare și înainte cu anumiți conducători, ele se cunosc, dar cei care suntem în fenomen de ani de zile știm acele lucruri care s-au petrecut și se petrec în continuare. Rămâi stupefiat când vezi cu ce explicații vine”, a afirmat Porumboiu.