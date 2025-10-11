S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă

Până nu cu mult timp în urmă extrem de apropiați, Gigi Becali și George Simion se află în prezent în relații extrem de reci. Cei doi s-au sprijinit reciproc în trecut. Dacă liderul AUR l-a ajutat pe șeful FCSB să ajungă în Parlament, acesta din urmă s-a evidențiat, în 2022, la nunta lui Simion, cu un cadou inedit: 3 tone de brânză. Ce sumă de bani a achitat pe produsul adus tocmai din Sibiu.

Câți bani a primit George Simion la nunta sa cu Ilinca din august 2022

Vara lui 2022 a adus, pentru George Simion, unul dintre cele mai importante evenimente din viața sa. Pe 27 august, liderul AUR s-a cununat religios cu Ilinca Munteanu, în prezența a mii de oameni. Nunta celor doi s-a desfășurat în comuna Măciuca, județul Vâlcea.

Înainte de evenimentul festiv, liderul AUR spunea că se așteaptă ca la nunta lui să vină 10.000 de oameni. ”Eu nu țin la un număr de nuntași. Că sunt 8.000, că sunt 11.000, că sunt 12.000, ceea ce îmi doresc este ca toți cei care m-au cunoscut în timp, care îmi sunt prieteni să fie aici. Toți sunt bineveniți și îmi doresc să se simtă bine la nunta mea”. În final, circa 12.000 de români au fost alături de tânărul cuplu.

Mâncarea la nunta lui Simion a fost din belșug. S-au consumat la petrecerea din Vâlcea: 45.000 de mici, 45.000 de sarmale și 40.000 de doze de bere. Reamintim că intrarea a fost gratuită, iar donațiile făcute de invitați au fost opționale.

În final, după ce au tras linie, George și Ilinca Simion George s-au ales cu un dar ”financiar” de nuntă în valoare de 400.000 euro. Sunt date oficiale, prezente și în declarația de avere a președintelui AUR.

Ulterior, , de fapt, după nuntă, cu doar 15.000 de euro. ”Cât s-a strâns, cât ne-a mai rămas, în sensul ăsta, 15.000 de euro. Facem un proiect de spital mobil. Nu ne-au lăsat cu banii din subvenţia pentru partide să construim un spital, că e mare nevoie de spitale noi. Mă bucură că la Baia Mare se fabrică camioanele care o să constituie baza acestei caravane”, a explicat liderul AUR, la un podcast.

Suma de bani plătită de Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion

Pe cât de fastuoasă a fost, nunta lui Simion din august 2022 i-a întâmpinat pe oaspeți cu feluri tradiționale și cât mai simple: friptură la proţap, sarmale, diverse rulade de carne. ”Invitații vor putea savura tocană de vânat preparată într-un ceaun de două tone, grătar de berbecuț și porc, mititei. Berea și vinul (alb și roșu) vor fi oferite la pahar, în aceeași zonă unde se servește și mâncarea”, anunța AUR, atunci, într-un comunicat de presă.

La nunta lui George Simion a ajuns și multă brânză. Tone din acest produs tradițional, venite tocmai din Sibiu, au poposit pe masa nuntașilor. Din 2022 până în prezent, în spațiul public s-au vehiculat mai multe informații privind suma achitată de Gigi Becali pentru acest ”cadou” special.

Recent, într-o emisiune online, patronul celor de la FCSB a dezvăluit cât l-a costat în total cele 3 tone de brânză cumpărate din Ardeal pentru a fi trimise la Măciuca, unde a avut loc nunta lui George Simion. Interesant este faptul că liderul AUR a plusat și a cerut de la 2 tone inițiale, la 3 ulterior.

”Brânza i-am dat-o cadou! (Cât a fost?) Trei tone. I-am trimis două tone de brânză și a zis că nu ajunge! Am cumpărat-o de la Sibiu, 18.000 de euro. El a zis: ‘Dai și tu brânză, nea Gigi?’ / ‘Bine, mă, dau!’, a declarat Gigi Becali, la emisiunea de la Prosport.

Câți bani a cheltuit Gigi Becali pentru a ajunge deputat pe listele AUR

Gigi Becali nu a avut ”cheltuieli” doar la nunta lui George Simion. În ultimii ani, în preajma alegerilor parlamentare, latifundiarul a revenit în lumea politică și a candidat, cu succes, pentru Legislativul României. Avea să intre fără probleme în Parlamentul, după scrutinul de pe 1 decembrie 2024.

În primăvara acestui an, . În martie 2025, patronul FCSB a spus că postul de deputat l-a costat 800.000 de euro.

”Pe mine postul ăsta de deputat m-a costat aproape 700.000 de euro. Nu că i-am dat lui bani, dar acolo unde se ducea el la Pechea (unde au fost inundațiile anul trecut) și spunea ‘nea Gigi, cu Pechea am crescut 5%!’… pe mine m-a costat 700.000 de euro. Deci oamenii ăia nu tre’ să-l voteze, că n-a făcut el, eu am făcut! Și i-am mai dat încă 100.000 de euro împrumut la partid”, a declarat Gigi Becali, la .

De ce a plecat Gigi Becali din partidul lui George Simion

Tot în martie 2025, a survenit și ”divorțul” dintre Gigi Becali și partidul AUR. Omul de afaceri spunea că își dă demisia din partidul lui Simion. Deputatul era revoltat atunci faptul că formațiunea strânge semnături pentru Anamaria Gavrilă. Reamintim că, înainte de alegerile prezidențiale din mai 2025, polul suveranist a decis să arunce în luptă doi candidați: George Simion (AUR) și Anamaria Gavrilă (POT). Ulterior, după ce Simion a fost validat de BEC și CCR, șefa Partidului Oamenilor Tineri a făcut un pas înapoi.

A fost însă prea târziu pentru ca Gigi Becali să-și mai schimbe poziția. Peste doar o lună, pe 14 aprilie, plecarea deputatului din AUR era oficializată. Becali a depus atunci o cerere oficială la Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

”Vă aduc la cunoștință faptul că, începând cu data de 14 martie 2025, mi-am dat demisia din partidul AUR. În consecinţă, vă rog să luaţi act de retragerea mea din grupul parlamentar AUR, urmând să îmi desfăşor activitatea parlamentară în continuare în calitate de deputat neafiliat”, se preciza în cererea depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaților.