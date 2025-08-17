News

S-a aflat ce a scris Melania Trump în scrisoarea pentru Putin. Liderul rus a citit-o de față cu toată lumea

Putin a dezvăluit ce a scris Melania Trump în scrisoarea pe care i-a dat-o președintele SUA. Liderul rus a citit-o la scurt timp
Raluca Alexe
17.08.2025 | 11:13
S-a aflat ce a scris Melania Trump în scrisoarea pentru Putin / sursa: Hepta

S-a aflat ce a scris Melania Trump în scrisoarea pentru Vladimir Putin pe care însuși președintele SUA i-a înmânat-o la Alaska. Prima Doamnă a Americii îl îndeamnă pe liderul de la Kremlin să protejeze copiii și tinerele generații, fiind momentul să se facă pace la nivel mondial.

Președintele SUA, Donald Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin înainte de summit-ul din Alaska. Imediat ce a primit scrisoarea, Putin a citit-o în fața delegațiilor americane și ruse.

„Dragă președinte Putin,

Fiecare copil împărtășește aceleași vise liniștite în inimă, fie că s-a născut întâmplător în mediul rural al unei națiuni sau într-un centru urban impunător. Ei visează la dragoste, posibilități și siguranță față de pericol.

Ca părinți, avem datoria să hrănim speranța următoarei generați. Ca lideri, responsabilitatea de a proteja copiii se extinde dincolo de confortul câtorva. Indiscutabil, trebuie să ne străduim să creăm o lume plină de demnitate pentru toți — astfel încât fiecare suflet să se trezească în pace și astfel încât viitorul să fie complet protejat”, e arată în scrisoarea Melaniei Trump.

Soția lui Trump i-a cerut lui Putin să facă pace

Soția președintelui Statelor Unite ale Americii, născută în fosta Iugoslavie, respectiv Slovenia, i-a mai spus lui Putin că fiecare nouă generație se naște pură și mai presus de orice zonă geografică, guvern sau ideologie.

„În lumea de astăzi, unii copii sunt nevoiți să păstreze un râs liniștit, neatins de întunericul din jur — o sfidare tăcută împotriva forțelor care le-ar putea revendica viitorul. Domnule Putin, dumneavoastră puteți restaura singur acest râs melodios. Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât să serviți doar Rusia — veți servi întreaga umanitate”, a mai scris Melania în scrisoarea adresată liderului de la Kremlin.

Scrisoarea Primei Doamne Trump a fost redactată înainte de întâlnirea istorică a soțului ei cu Putin la Anchorage, Alaska. În aceasta mai scrie, ca o rugăminte, că pacea stă în mâinile lui Putin, care poate schimba soarta a milioane de copii și viitoare generații „cu un simplu gest al pixului”.

Întâlnirea de vineri dintre Trump și Putin a fost primul summit ruso-american din 2021. Atunci fostul președinte Joe Biden s-a întâlnit cu Putin, cu doar opt luni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina.

