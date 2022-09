S-a aflat ce a vorbit Meghan Markle cu puștoaica pe care a îmbrățișat-o la Windsor: „Oh, ce frumos!”

Imaginea în care Meghan Markle a îmbrățișat o tânără de 14 ani a făcut înconjurul lumii. S-a întâmplat sâmbătă, 10 septembrie, când cuplurile regale au întâlnit la Windsor și la Buckingham mulțimea care și-a luat rămas bun de la Regina Elisabeta a II-a.

Nevasta Prințului Harry a apărut extrem de degajată și caldă. Bruneta le-a strâns mâinile celor care au ajuns la Windsor să o omagieze pe regretata suverană. A vorbit cu mai multe persoane, însă discuția care a stârnit cea mai mare atenție a fost cea pe care a purtat-o cu o tânără pe nume Amelka, în vârstă de 14 ani.

Fata a fost extrem de emoționată când a văzut-o în fața ei pe fosta ducesă de Sussex. Acesta a întrebat-o dacă poate să o îmbrățișeze, iar fosta actriță din serialul „Suits” a răspuns afirmativ.

Pe TikTok a apărut videoclipul complet al întâlnirii dintre Meghan și fana ei, care a vorbit ulterior pentru CNN despre momentul pe care cu siguranță nu-l va uita niciodată.

Când s-a apropiat de puștoaică, primul lucru pe care Meghan a vrut să îl știe a fost numele ei. „Amelka”, i-a răspuns imediat tânăra.

Meeting Meghan, what a beautiful soul. We love and support you 💜