Sport

S-a aflat ce atacant vrea cu adevărat Gigi Becali la FCSB: „Lui îi plac jucătorii care driblează”

Mihai Stoica a dezvăluit ce profil de atacant își dorește Gigi Becali la FCSB. Denis Alibec este modelul preferat al patronului, în timp ce Andrea Compagno nu l-a convins niciodată.
Alex Bodnariu
29.07.2026 | 12:19
Sa aflat ce atacant vrea cu adevarat Gigi Becali la FCSB Lui ii plac jucatorii care dribleaza
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FCSB caută atacant. Ce tip de jucător vrea Gigi Becali
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FCSB încearcă să se întărească în această vară în linia ofensivă. Oficialii formației din Capitală caută să aducă un atacant central, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a vorbit despre tipul de jucător pe care Gigi Becali îl dorește.

FCSB caută atacant. Ce tip de jucător vrea Gigi Becali

Atacantul de bază al celor de la FCSB este Daniel Bîrligea. Vârful cu prezențe și la echipa națională are însă nevoie de o dublură, întrucât în sezonul precedent FCSB a suferit mult în faza ofensivă, iar Bîrligea este un jucător care se accidentează destul de des.

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Denis Drăguș rămâne varianta preferată a celor de la FCSB, însă atacantul trebuie să își rezolve mai întâi situația din Turcia pentru a putea reveni în România. Oficialii clubului din București analizează și alte variante, iar este foarte posibil ca în perioada următoare FCSB să aibă un nou vârf.

Mihai Stoica a dat cărțile pe față! Atacantul pe care Gigi Becali nu l-a suportat niciodată

Mihai Stoica a vorbit despre preferințele lui Gigi Becali în ceea ce privește atacanții. Patronul FCSB își dorește în ofensivă fotbaliști mobili, capabili să destabilizeze defensivele adverse. Cel mai bun exemplu este Denis Alibec. În schimb, Becali nu este un mare fan al atacanților de careu, preocupați exclusiv de finalizare.

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„Profilul atacantului care i-a plăcut cel mai mult lui Gigi a fost Alibec. Nu-i plăcea Compagno, care marca, dar nu-i plăcea. Nu-i plăcea Gnohere, îi plăcea Alibec. Spun exact cum vede el. Vrea un atacant care, când se întoarce cu fața, unu la unu, să poată și dribla. Compagno nu putea dribla pe nimeni niciodată, juca cu spatele la poartă. Lui îi plac jucătorii care driblează”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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