S-a aflat ce cupluri participă la Insula iubirii, sezonul 8. Surpriză pentru fanii vechii emisiuni Mireasă pentru fiul meu

Insula iubirii, testul televizat al dragostei, are în 2024 noi protagoniști: cinci cupluri curajoase. Cei 10 concurenți sunt gata să riște totul și să-și pună relația la încercare. Sunt încrezători că nu vor cădea în capcană.

Cupluri Insula iubirii 2024. Cine sunt concurenții curajoși de anul acesta

Antena 1 a anunțat cele cinci cupluri . Sezonul 8 va începe pe 15 iulie ș era timpul ca publicul să-i cunoască și pe concurenții care vor pune totul la bătaie.

ADVERTISEMENT

În cele 21 de zile de filmări, nu se vor vedea și vor locui în case separate. Cu zeci de camere în jurul lor, trebuie să reziste în fața celor mai mari tentanții și să demonstreze că sentimentele care îi leagă sunt cât se poate de reale.

Atât Maria, cât și Dani, au 26 de ani, iar povestea lor durează de mai bine de cinci ani. Totuși, încă n-au învățat să comunice armonios și își exprimă iubirea diferit. Ea spune despre el că este răzbunător și gelos, precum și afectuos. În același timp, partenerul său o consideră prea rece. Vor ca experiența de la Antena 1 să le arate dacă sunt sau nu făcuți unul pentru celălalt.

ADVERTISEMENT

Cristina (37 de ani) și Andrei (31 de ani) sunt singurul cuplu căsătorit, iar publicul Antena 1 îi cunoaște, cu siguranță, din emisiunea Mireasă pentru fiul meu. De 10 ani, din sezonul trei al emisiunii, sunt de nedespărțit. Însă vor ca insula să le arate dacă tentația își poate face loc în familia lor și dacă între ei mai este dragoste sau doar obișnuință.

Iustina are 26 de ani și este agent imobiliar, iar Cornel are 38, fiind antreprenor. Se numără printre cele cinci cupluri de la Insula iubirii 2024, chiar dacă au doar 1 an și 2 luni de relație. Au nunta programată, dar vor să fie siguri că nu fac o greșeală. Mai ales că, la începutul relației, el era căsătorit.

ADVERTISEMENT

Cuplurile vor să-și testeze relația

Diana (22 de ani) și Rareș (25) au o relație de doi ani. Ea este barman, el student și văd Insula iubirii ca pe leacul suprem pentru gelozia tinerei, pentru că, în ciuda eforturilor lui, ea este sceptică,

Bianca, în vârstă de 27 de ani, este solistă de muzică de petrecere. Robert, cu un an mai mare decât partenera lui, este antreprenor. S-au cunoscut în Craiova, pe vremea în care el se bucura de micile plăceri ale vieții, provenind și dintr-o familie înstărită.

ADVERTISEMENT

Bianca este singura femeie cu care părinții lui au făcut cunoștință și doar alături de ea a ales să locuiască. Vor că emisiunea să le demonstreze că sunt făcuți unul pentru celălalt și că pot avea un viitor în ciuda diferențelor de opinie.