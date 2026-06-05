S-a aflat ce face, de fapt, Gabi Tamaș, cu mâncarea de la Survivor România. Fostul fotbalist a șocat pe toată lumea

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Fostul fotbalist Gabi Tamaș a șocat pe toată lumea cu lucrurile pe care le-a făcut pe micile ecrane. Acum s-a aflat ce face, de fapt, cu mâncarea pe care o primește de la producătorii competiției sportive Survivor România, difuzată la Antena 1.

Gabi Tamaș, gestul cu care a uimit la Survivor România

E văzut drept favoritul premiului cel mare de la Survivor România, în ciuda faptului că . A fost luată o decizie radicală împotriva lui Gabi Tamaș (42 ani), iar acum a ieșit la iveală o altă informație. Un fost concurent a povestit cum este, în realitate, fostul fotbalist în jungla din Republica Dominicană.

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Fostul internațional român este descris în cei mai frumoși termeni de către Gigi „Burger” Nicolae. Fostul candidat de la Chefi la Cuțite consideră că învingătorul de la Asia Express are toate motivele să câștige. În plus, a povestit că este o persoană altruistă, precizând ce face cu mâncarea pe care o primește în emisiune.

Dezvăluirea a fost făcută în show-ul „După Survivor”. După duelul pierdut în fața Ramonei Micu tânărul a vorbit pe larg despre experiența unică. A relatat prin ce a trecut în junglă zile la rând. Cu această ocazie, și-a exprimat susținerea majoră pentru sportiv. A spus ce crede despre cel care .

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„Eu mă declar fanul lui Gabi Tamaș deoarece merită foarte mult acest trofeu. Finala cred că va fi cel puțin el, poate și Lucian și, de ce nu, una sau două fete. Dar, repet, mă declar fanul lui Gabi Tamaș și este cel mai îndreptățit să câștige această competiție deoarece este cel mai bun jucător pe traseu.

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Este cel mai bun om din camp, la modul că este un giver, el îți dă și ultima boabă de orez, se lasă pe el ultimul, este psihologul tuturor, aduce lemne, face focul, acum, cu siguranță că am plecat, el se ocupă și de gătit. Este omul care ajută pe toată lumea”, a spus fostul participant pentru .

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Gabi Tamaș, favorit la marele premiu de la Survivor România

„Așa că, pentru mine, el este câștigătorul acestei competiții chiar dacă nu va duce trofeul acasă, cu toate că eu nu pot să-mi imaginez această chestie. Vreau să aducă trofeul acasă, să vină cu el la mine la burgerie, să sărbătorim împreună”, a completat Gigi Nicolae, mai arată sursa citată.

În concluzie, fostul concurent a oferit o viziune specială asupra finalei de la Survivor România. A dat de înțeles că fostul jucător de fotbal are mari șanse să fie lăsat deoparte în marea finală. Acest lucru se poate întâmpla din cauza comportamentului său inadecvat.

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Din păcate, Gabi Tamaș este pus la zid și de internauți pentru atitudinea sa nepotrivită și pentru jigniri. Urmăritorii din social media au văzut o diferență majoră față de show-ul în care a fost coleg cu Dan Alexa și cel din prezent.