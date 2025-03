S-a aflat ce plan grandios punea la cale Dinu Gheorghe înainte să moară: „Voia să o ia pe urmele lui Hagi!”

Dinu Gheorghe Jr. a fost invitatul lui Robert Niță în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST din 20 martie. El a dezvăluit planul tatălui său de a-i călca pe urme lui Gică Hagi.

Dinu Gheorghe Jr.: „A fost impresionat de școala de fotbal a lui Ajax”

Mai mult, a povestit că tatăl său era un mare admirator al managerului Gică Hagi, dar și al lui Ajax Amsterdam. Fostul președinte al Rapidului a rămas impresionat de academia olandezilor, pe care a descoperit-o atunci când a negociat transferul lui Bogdan Lobonț din Giulești în lotul „lăncierilor”.

ADVERTISEMENT

„Tot povesteam de școli de fotbal. Și cumva, el a fost impresionat când a fost la școala de fotbal a lui Ajax. Prin anii 2000, a fost acolo de mai multe ori, cred că să negocieze plecarea lui Lobonț. A fost de câteva ori după aceea acolo, la ei. Oamenii ăia aveau business, să producă jucători și să îi vândă. Asta făcea Ajax și face în continuare. Și mi-a zis că acolo este locul României. Modelul acela este cel pe care putem să-l implementăm, pentru că noi nu avem puterea să ținem în țară fotbaliști foarte buni. Cât are PIB-ul României? Nu poți! (n.r. – fotbalistul) merge în Anglia sau într-o economie mare”, a povestit Dinu Gheorghe Jr.

Dinu Gheorghe, admiratorul lui Hagi pentru școala de fotbal: „Îl admira pentru ce a făcut cu academia”

Dacă pe plan extern Ajax era modelul de urmat, în România, etalon este Gică Hagi și academia sa de la Ovidiu. „Îl aprecia pe . Ca antrenor, discuțiile sunt împărțite, dar pe partea de academie îl vedea ca pe un model. Și cumva, și eu cred asta.

ADVERTISEMENT

Cu toată experiența pe care o am, și pe partea poltică, și pe partea de administrație publică, șansele unei țări sunt fotbalul și sportul în general. Dacă noi nu reușim… și nu reușim încă să facem asta. Adică FRF, LPF și Ministerul Sportului, care nu acum nu mai este minister de sine stătător, ar trebui să-și pună asta ca obiectiv de țară.

Sportul duce la sănătate. Tu, dacă ai o populație care face sport, care este educată, se îmbolnăvește mai puțin, normal. Fotbalul este un sport iubit la nivel mondial. Poți folosi fotbalul ca un vehicul care duce oamenii în a face sport. Să zicem că iei grupe de copii. Dacă ai profesori bine instruiți, foarte bine instruiți…”, a mai spus fiul lui Dinu Gheorghe.

ADVERTISEMENT

„Și bine plătiți…”, l-a întrerupt Robert Niță.

„Și binișor plătiți. Că, până la urmă, în România sunt salarii bunicele, nu mai sunt mici salariile. Dar trebuie să îi ai foarte bine instruiți, ca obiectivul lor să nu mai fie persoanele lor, să înțeleagă ce au de făcut mai bine. Să ai preparatori fizici, să ai nutriționiști”, a continuat Dinu Gheorghe Jr.

ADVERTISEMENT

Dinu Gheorghe Jr. crede că o școală de fotbal schimbă viață unei familii întregi

„Un copil adus la o școală de fotbal impactează. Factorul de multiplicare probabil că este 6 sau 8x. Pentru că are părinți, are verișori, are bunici și ei vorbesc între ei: ‘Uite ce meniu ne-a dat copilului, uite cum trebuie să facem sport’. Și noi, dacă trebuie să îi facem copilului în casă grătar, nu îi mai facem șnițel. Și noi nu mai mâncăm șnițel, mâncăm un pui la grătar.

Statul ar putea investi mai mult în baze sportive, pentru că una e să te antrenezi pe un maidan și într-un vestiar care miroase, alta este pe sintetic, vestiare noi. Te simți respectat. Sunt și studii care arată că funcționarii publici, care lucrează în clădiri de calitate foarte bună, dau mai mult. Chiar asta este și în orașele cu zone renovate, rata de infracționalitate este mult mai mică, de 10 ori mai mică decât în orașe în care sunt zone cu geamuri sparte, grafitti și așa mai departe. Deci omul, dacă se simte respectat, ajunge și el să se respecte.

O strategie la nivel național cu școli de fotbal, cu a pregăti acești profesori – un profesor de fotbal impactează câteva sute de copii. Dacă ai câteva mii de profesori, ai sute de mii de copii. Îți dai seama care este impactul. Și asta este și ce vorbeam cu el. Și tot timpul ne gândeam la așa ceva”, a povestit Dinu Gheorghe Jr.

Propunerea fiului pentru Dinu Gheorghe: „Să facem o școală de fotbal, un proiect mare care să te definească”

Dinu Gheorghe s-a stins înainte de putea duce proiectul unei școli de fotbal la final. Dar fiul său se gândește să ducă ideea mai departe, în amintirea părintelui. El este conștient de importanța unui asemenea demers inclusiv în societate.

„I-am propus de foarte multe ori să facem noi o școală de fotbal. Ăsta era unul dintre planurile mele principale. I-am zis ‘Tată, hai să facem o școală de fotbal. Dacă nu poți tu, hai să-l luăm și pe domnul Lucescu. Să facem un proiect mare, unul care să vă reprezinte și să vă definească. Finalul carierei tale să fie un asemenea proiect.’ Și ne gândeam cum să facem, veneam cu business planuri. Ce avea el extraordinar era acest ochi la jucători. Și avea această dinamică cu oamenii – antrenorii, oameni de fotbal – pe care foarte puțini o au. Sunt oameni de fotbal foarte buni, dar care nu știu să comunice, nu sunt buni manageri. Ai nevoie de această combinație. D-asta sunt și foarte puțini președinți de club care au și performanțe constant, mulți ani. Mulți sunt care au noroc și dispar și puțini sunt care pot să continue o performanță solidă.

Ăsta era unul dintre proiecte și, mă gândesc, poate reușesc să fac în amintirea lui. În zece ani, cu un asemenea proiect, ai o nouă generație de fotbaliști cu mentalitate de învingători. Că ai lucrat cu psihologi. Să zicem că ai o generație de fotbaliști care sunt buni la nivel european, unde ajunge echipa națională? Ajunge la toate campionatele finale. Unde ajung echipele de club? Mai sus. Unde ajung toți copii care nu fac fotbal de performanță? Mulți se opresc la 15-16 ani. Mai iei droguri la 12-13 ani, dacă faci antrenamente în fiecare zi? Nu! Dintr-o dată dai un exemplu. Și atunci, toate acestea se leagă și creează o societate puternică. Noi de asta avem nevoie, nu de o Românie care să stea numai pe TikTok. Stai și acolo, e normal, ești tânăr, vrei să socializezi… Dar hai să ieșim să facem sport!

Hagi era un model pe plan local. Îl aprecia pe Hagi pe partea asta. Ca antrenor așa și așa, dar pe partea de academie de fotbal jos pălăria. Toate sacrificiile pe care le face, și chiar face, sunt extraordinare și trebuie să fie un model! Îmi și spunea ‘Din păcate, nu este suficient de mult promovat ca manager de școală de fotbal!’”, a concluzionat invitatul lui Robert Niță în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST.