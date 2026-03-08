S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului

ADVERTISEMENT

Mircea Geoană este, fără îndoială, unul dintre cei mai cunoscuți și de renume fani ai echipei din Giulești. A avut acesta un rol în conducerea Rapidului în urmă cu mai multe decenii? Fostul nume important din NATO face dezvăluiri extrem de importante despre strategia lui George Copos, fostul patron din Giulești.

A fost Mircea Geoană membru în conducerea Rapidului?

Oaspete de onoare în emisiunea „FANATIK Rapid” de luni, 2 martie 2026, a fost Mircea Geoană. Românul care, timp de 5 ani (2019-2024), a ocupat funcția de secretar general adjunct al NATO, a vorbit despre implicarea sa la clubul Rapid din urmă cu mai mulți ani.

Gazda emisiunii de la FANATIK, Robert Niță, i-a reamintit lui Geoană de niște evenimente petrecute în urmă cu zeci de ani. „La începuturi ați fost în Comitetul Director sau ați fost vicepreședinte cu domnul Copos, când s-a schimbat forma juridică. Presa vremii publica organigrama publicului, iar la vicepreședinți erați dumneavoastră împreună cu George Copos”.

În replică, fostul om politic a spus: „M-a pus și pe mine de formă acolo. Nu am participat la decizii. Mi-aș fi dorit. Adică, dacă mi-ai spune astăzi, du-te să ai un rol cât de cât. Nu mă pricep, voi sunteți profesioniști. Dar cât de cât mai știu câte ceva”, a spus Geoană.

Mircea Geoană face dezvăluiri despre strategia lui George Copos

Același Mircea Geoană a mai spus că, la acea vreme, care voia să extindă baza de susținere financiară a clubului din Giulești. A vorbit în acest sens, pentru a-i atrage la Rapid alături de el, cu mai mulți oameni potenți financiar, precum Dan Șucu, Jean Valvis sau Dan Ostahie.

„Acolo a fost un moment foarte, foarte interesant. Chiar și cei mai tineri își aduc aminte. A fost un moment în care George Copos a avut o idee foarte, foarte bună: să lărgească baza de susținere financiară. Că oricât de mulți bani ai băga, cum bagă acum Dan Șucu, cum bagă Gigi Becali sau alții, finanțatorii de la Dinamo, de la Craiova, sau Neluțu Varga la CFR, la U Cluj, banii sunt puțini.

În România bugetul unui club de top e de undeva la 10-15 milioane de euro. E puțin. Și atunci, George Copos, care avea un instinct de a face bani foarte bun, știu că a vorbit cu cei mai importanți oameni de afaceri din România. Cu Jean Valvis, cred că și cu Dan Șucu, cu Dan Ostahie de la Altex, cu cineva de la Bitdefender. Cu oameni de afaceri: ‘hai să investim, să facem un club din România să aibă buget atât de mare încât să poată să se bată pe bune cu cei de afară’”, spune Geoană.

Mircea Geoană nu ar spune „Nu” unui rol la Rapid

Pe hârtie, . Aurel Novac, Nicolae Ionescu, Ion Ghica, Ion Moraru, Grigore Sichitiu sau Dumitru Tudor. Diplomatul nu a participat însă niciodată la vreo ședință a conducerii clubului. „A fost o intenție bună, nu ne-am întâlnit niciodată. Nu s-a activat niciodată chestiunea asta”.

Întrebat dacă ar accepta să facă parte dintr-o funcție la Rapid, Mircea Geoană spune că nu ar spune nu: „Da, fără îndoială. Nu mă pricep la fotbal, dar ceva în lumea asta cunosc”, a spus fostul politician.