S-a aflat! Cine e femeia misterioasă pe care Jose Mourinho a îmbrățișat-o la revenirea pe Stamford Bridge

Jose Mourinho, considerat drept un personaj arogant și criticat adesea pentru comportamentul său, a fost protagonistul unui moment special la întoarcerea în Regat.

Lusitanul a demonstrat încă o dată că, dincolo de aura sa de „Special One”, rămâne un om cu suflet mare. Fostul manager al lui Chelsea și actualul antrenor al Benficăi a avut un gest emoționant la finalul partidei dintre cele două echipe, atunci când a oprit totul pentru a o îmbrățișa pe Theresa Conneely – o susținătoare fidelă a londonezilor și o figură cunoscută în comunitatea fanilor „albaștri”, notează jurnaliștii de la

Conneely, care lucrează la Chelsea de peste 5 decenii și este prezentă la toate partidele importante, a fost surprinsă în momentul în care Mourinho s-a îndreptat direct spre ea. În locul obișnuitului salut rece cu care portughezul a obișnuit, tehnicianul i-a oferit acesteia o îmbrățișare caldă, după care au stat de vorbă pentru câteva secunde. Acest gest făcut de „Mou” arată că antrenorul nu a uitat de trecutul său la Londra și mai ales de oamenii cu care a colaborat.

De asemenea, binedispus și fericit de revenirea în Regat, e. Relația sa cu presa a fost de-a lungul timpului una de dragoste și ură, de multe ori fiind chiar o dorință a tehnicianul ca lucrurile să stea așa. Totuși, portughezul nu și-a ascuns simpatia pentru fotbalul britanic și a declarat mereu că s-a simțit cel mai bine acolo.

Mourinho, eliminat de Benfica din Champions League, a ajuns să conducă echipa „vulturilor” la scurt timp după

Povestea revenirii lui Jose Mourinho în Portugalia este una specială. „The Special One” a fost pe banca lui Fenerbahce în ultimul an, însă nu a izbutit să câștige campionatul și tensiunea a crescut la echipă din cauza acestui lucru. Au urmat startul actualei stagiuni și preliminariile Champions League, unde Fenerbahce a dat piept cu Benfica. În tur, la Istambul, scorul a fost egal, 0-0, în timp ce la retur s-au impus lusitanii, 1-0, și s-au calificat în faza principală a grupelor Ligii Campionilor.

, însă ce avea să se întâmple, la scurt timp după, a fost neașteptat. Benfica s-a despărțit și ea de Bruno Lage, iar șefii echipei au decis să-l aducă pe nimeni altul decât pe Jose Mourinho la cârma grupării. Astfel, eliminat din Champions League, „The Special One” are totuși ocazia de a antrena în cea mai importantă competiție existentă la nivel de cluburi din Europa.