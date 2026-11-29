ADVERTISEMENT

În afară de declarațiile sale despre fotbal, politică sau religie, Gigi Becali (68 de ani) s-a mai afirmat de-a lungul anilor și cu stilul său vestimentar aparte. Patronul celor de la FCSB a uimit de multe ori prin costumele sale spectaculoase sau prin unele obiecte vestimentare cu simboluri religioase. Amintim aici celebrul fes negru cu o cruce roșie brodată. Din 2025, Becali impresionează și prin ochelarii de fițe pe care îi poartă.

Cine a ales ochelarii de fițe pe care îi poartă Gigi Becali

În aparițiile sale din Parlament sau în cele de la conferințele de presă pe care le susține uneori în Capitală, Gigi Becali a fost văzut, în special în ultimele 12 luni, purtând la ochi o pereche de ochelari având un design mai deosebit. Mai exact, vorbim de niște ochelari cu o ramă groasă, pătrată, adesea cu detalii aurii/negre și unele lentile fumurii. Aceștia se potrivesc în general stilului său extravagant.

ADVERTISEMENT

Puțină lume știe cine este persoana care i-a ales lui Gigi Becali acești ochelari. La FANATIK SUPERLIGA, finul patronului celor de la FCSB, impresarul de jucători în acest sens. Acesta a spus că fostul fotbalist Ion Ionuț Luțu (51 de ani), mâna dreaptă a latifundiarului, este „omul cu moda” când vine vorba de alegerea ochelarilor.

În intervenția sa de la FANATIK, Vulturar a apărut cu o astfel de pereche de ochelari, în stilul lui Gigi Becali. „(n.r. De unde a plecat moda cu ochelarii ăștia. I-am văzut la Gigi prima dată) Ne-a învățat pe toți. (n.r. Ce linie de ochelari sunt ăștia?) Așa, de vreo 200 – 300 de euro. (n.r. și ai lui Gigi?) 2.000 – 3.000 de euro. Sunt niște ochelari frumoși”, a declarat agentul de jucători.

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă Gigi Becali este cel care a găsit acești ochelari deosebiți. Florin Vulturar a făcut marea „dezvăluire” și a prezentat numele celui care a ales acest stil. „(n.r. Dar cine a găsit forma asta, Gigi Becali?) Nu, Ionuț Luțu. El i-a ales. El se ocupă. Este profesor în domeniu”, a dezvăluit Vulturar, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Acesta din urmă a mai pus că acești ochelari sunt de soare dar, la cerere, se pot face și de vedere în cazul în care e nevoie.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, numeroase apariții publice cu ochelarii săi de fițe

De când a fost „îndrumat” de , să adopta noul stil, Gigi Becali a apărut în nenumărate rânduri în public cu noii săi ochelari. În mai 2025, patronul celor de la FCSB a apărut astfel la ceremonia de învestire a președintelui Nicușor Dan. Acești ochelari au fost asortați cu ținuta sa neagră cu cruce brodată. El a atras imediat atenția fotografilor. Tot anul trecut, Becali a purtat acești ochelari la Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului, în luna octombrie 2025.

ADVERTISEMENT

Patronul celor de la FCSB a mai fost văzut cu acești ochelari și la nunta lui Florinel Coman, din iunie 2025. A venit cu ei la cununia religioasă de la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Constanța. Zilnic, la conferințele de presă, Becali nu renunță la noii săi ochelari.