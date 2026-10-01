S-a aflat cine îi face lui Dinamo noua stemă! „Câinii” au ales o firmă din Cluj dintre 10 variante

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Conducerea lui Dinamo a avut de ales între 10 companii specializate în branding și marketing, cu misiunea de a face o nouă stemă care să nu mai fie criticată de nimeni. Aleșii sunt Klain din Cluj-Napoca, conform Prosport.ro. Președintele dinamovist Andrei Nicolescu spunea că noua identitate vizuală a clubului ar putea fi gata doar peste doi ani.

Dinamo a ales compania care le va face noua stemă: este o firmă din Cluj cu experiență de peste 18 ani

La începutul lunii mai în acest an 2026, Dinamo și-a prezentat cu fast noua stemă. S-a dovedit a fi o alegere cel puțin neinspirată, pentru că alegerea a fost rapid criticată de fanii dinamoviști și ironizată de rivali. S-a ajuns chiar la proteste ale fanilor dinamoviști la meciuri, când suporterii au refuzat să intre pe stadion.

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Conducătorii lui Dinamo vor să remedieze această eroare și vor prezenta oficial o nouă companie care se va ocupa de noua stemă, care nu poate fi făcută cu „Chat GPT”, cum puncta Nicolescu. „Au fost 10 firme care au aplicat, 10 variante, iar pe lista finală au rămas trei agenții din care a fost aleasă câștigătoarea”, anunță

Așadar, câștigătorii sunt clujenii de la Klain, companie cu o expertiză de peste 18 ani pe piață. Klain se laudă cu peste 400 de clienți valoroși, 100 de proiecte lansate și 1000 de campanii gestionate. Așa cum a promis președintele Nicolescu, de această dată opinia fanilor va fi luată în considerare, astfel că produsul finit ar trebui să fie pe placul tuturor.

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Andrei Nicolescu anunță că noua stemă va fi făcută chiar și în doi ani, pentru că e un proces complicat

. „Suntem destul de departe, în sensul în care agenția a fost aleasă, există și un cadru foarte bine stabilit cum se va merge pe repede înainte pentru ca agenția să poată să propună identități. Există și un cadru stabilit pentru a putea pune la dispoziția suporterului reprezentativ al lui Dinamo capacitatea de a vota și de a-și exprima opinia despre ce identitate i se pare mai semnificativă și mai emblematică pentru istoria și pentru clubul Dinamo.

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Lumea mă înjura și mă lua în derâdere. Este un proces complex care, dacă vrem să fie făcut ca lumea, durează. N-o să se poată niciodată în cinci minute, cu inteligența artificială și alte porcării. Este un proces care va dura. Sper să dureze mai puțin de un an, dar se pare că va dura mai mult de un an”, declara Andrei Nicolescu pentru canalul Dinamo – Puls Alb-Roșu.