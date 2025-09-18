S-a aflat cine moștenește averea de peste 40 de milioane de euro a marelui campion de box Ricky Hatton

Ricky Hatton a încetat din viață la 46 de ani, decesul survenind în locuința personală. Acum s-a aflat cine moștenește averea marelui campion de box. Britanicul a adunat peste 40 de milioane de euro în conturile bancare.

Cine primește averea lui Ricky Hatton

În data de 14 septembrie , cu puțin timp înainte de a urca din nou în ring. Ultima oară a fost văzut în timpul unui meci de box în urmă cu 13 ani, însă acum rudele trec printr-o mare suferință.

După ce s-a stins la 46 de ani, apropiații au început să se întrebe la cine ajunge averea regretatului pugilist. Informația momentului despre banii sportivului a ieșit la iveală și nu ia pe nimeni prin surprindere.

Cele peste 40 de milioane de euro vor fi împărțite între rudele sale, relatează . Mai exact, banii vor ajunge la persoanele din familia sa, însă momentan nu se știe cum se va distribui, de fapt, averea colosală a sportivului.

Copiii regretatului Ricky Hattton, Campbell, Millie și Fearne, sunt cei care se vor bucura de veniturile pe care le-a adunat pugilistul de-a lungul carierei sale. S-a retras din box în anul 2012, vorbind deschis despre lupta sa cu depresia şi alcoolul.

Cine sunt copiii lui Ricky Hatton

Ricky Hatton a lăsat în urma sa 3 copii. Fiul său, Campbell, în vârstă de 24 de ani, a venit pe lume în timpul relației cu Claire, o femeie străină de lumina reflectoarelor. A practicat boxul la fel ca tatăl său, dar în prezent are altă ocupație.

Băiatul regretatului instalează panouri solare, afacere care îi merge de minune. În plus, acesta beneficiază de un fond fiduciar pregătit de tatăl său acum ceva vreme. Îl va moșteni pe lângă averea celebrului său tată.

De asemenea, are un ordin de plată permanent, astfel încât mama sa să poată avea grijă de el în mod corespunzător. Mai mult, Ricky Hatton are două fete, Millie (13 ani) și Fearne (12 ani), cu fosta sa logodnică Jennifer Dooley.

Din ce a făcut bani Ricky Hatton

Ricky Hatton a devenit cunoscut datorită pasiunii sale pentru box. Va rămâne în istorie sub numele de „The Hitman”, de-a lungul carierei adunând o avere uriașă. Aceasta provine în cea mai mare parte din meciurile pe care le-a desfășurat.

A practicat boxul vreme de 15 ani, perioadă în care a câștigat 45 de meciuri din 48. Printre bunurile personale se mai află și o casă situată în Hyde, Greater Manchester. Locuința dispune de cinci dormitoare.

În prezent, imobilul este scos la vânzare pentru suma de 1,75 milioane de lire sterline. După retragerea din box Ricky Hatton a înființat Hatton Promotions, o companie care are rolul de a dezvolta talente emergente.

Mai mult, regretatul pugilist a creat Hatton Boxing Academy pentru a antrena boxeri în devenire. În altă ordine de idei, sportivul urma să se lupte cu primul pugilist profesionist din Emiratele Arabe Unite, Eisa Al Dah, pe 2 decembrie 2025.

Cine a fost Ricky Hatton

Richard John Hatton s-a născut pe 6 octombrie 1978, Marea Britanie. E cunoscut sub poreclele „Hitman” și „Campionul poporului”, fiind un boxer profesionist care a concurat în diverse competiții între anii 1997 și 2012.

În timpul carierei a câștigat numeroase campionate mondiale la categoria semimijlocie ușoară. În palmaresul său se găsește și un titlu de la categoria semimijlocie. În 2000 a primit titlul de la categoria semimijlocie, urmat de titlul World Boxing Union (WBU) în anul următor.

A stabilit un record de cincisprezece apărări reușite între anii 2001 și 2004. Regretatul pugilist a atins apogeul carierei sportive în 2005 când l-a învins pe pe Kostya Tszyu pentru titlurile International Boxing Federation (IBF).

Mai târziu, în același an l-a învins pe Carlos Maussa, câștigând titlul World Boxing Association (WBA) (versiunea Super). A devenit în felul acesta campion mondial unificat la categoria semimijlocie.

În 2005 Ricky Hatton a fost numit Luptătorul Anului de către revista The Ring. A primit această titulatură de la Asociația Scriitorilor de Box din America și de ESPN.