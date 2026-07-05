Regele Charles al III-lea, dat de gol de Prințul William înainte de Mexic – Anglia din optimile CM 2026: „Urăște fotbalul”. Cu ce echipă ține, totuși

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Prințul William (43 de ani) este un mare fan al fotbalului, dar mai ales al celor de la Aston Villa. Fiul Regelui Charles a spus despre tatăl său că nu are aceeași pasiune pentru sportul rege, însă s-a aflat, de fapt, cu cine ține. Care este echipa de suflet a Regelui Charles.

S-a aflat cu ce echipă ține Regele Charles al III-lea chiar înaintea meciului Mexic – Anglia din optimile CM 2026

, una dintre gazdele turneului. Înaintea partidei de pe stadionul Azteca, Prințul William a vorbit despre tatăl său. Dacă , iar regretata Regină Elisabeta a II-a a fost implicată în curse de cai toată viața și a deținut peste 150 de cai de curse, se pare că Regele Charles nu are tangențe cu sportul. Ba chiar regina a fost cea care i-a înmânat trofeul Cupei Mondiale căpitanului Angliei, Sir Bobby Moore, la ediția din 1966.

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Prințul William a declarat despre tatăl său că nu este un mare fan al fotbalului. „Absolut nu. Tatăl meu urăște fotbalul!”, a spus prințul pentru podcastul „New Heights”. Însă în există dovezi că realitatea este, de fapt, alta. Mai exact, se știe încă din anul 2012 cu ce echipă simpatizează Regele Charles. În timp ce participa la niște acțiuni caritabile la Burnley, însuși el a recunoscut că era fan al echipei.

„Burnley a trecut prin niște vremuri foarte dificile și încerc să găsesc modalități de a ajuta la regenerarea și creșterea aspirațiilor și a stimei de sine în acea parte a lumii”, mărturisea Regele Charles în trecut. Ulterior, el a fost recompensat de club cu un abonament VIP pe stadionul Turf Moor.

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Cu cine joacă Anglia în sferturile CM 2026 dacă trece de Mexic

Anglia vrea să treacă de Mexic. Dacă va reuși acest lucru, naționala „Three Lions” se va duela duminică, 12 iulie, cu câștigătoarea confruntării Brazilia – Norvegia. Meciul din sferturi se va juca de la ora 00:00 și va fi găzduit de Hard Rock Stadium, din Miami.

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