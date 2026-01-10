S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase

ADVERTISEMENT

Michael Schumacher a împlinit 57 de ani pe 3 ianuarie 2026. Nici măcar acum însă, la 13 ani de la teribilul accident în care a fost implicat, acesta nu a mai fost văzut deloc în public.

Dezvăluiri neașteptate despre accidentul lui Michael Schumacher

Amintim faptul că accidentul s-a produs în 2013, pe o pârtie de ski din Méribel, Franța. Michael Schumacher a suferit leziuni cerebrale grave. Totodată, acesta a stat într-o comă prelungită până în iunie 2014.

Familia a preferat să tot păstreze discreția. Astfel, nici măcar acum, la 13 ani de la tragedie, nu este clar care este starea de sănătate a campionului de Formula 1 și dacă acesta a reușit să își mai revină.

Ce se știe însă e că situația ar fi putut evitată. Mai exact, soția lui Michael Schumacher, Corinna, a dezvăluit într-un documentar că în acea zi, campionul a ezitat să meargă la ski și voia să facă cu totul altceva.

Ce planuri ar fi avut campionul de Formula 1 în acea zi

În documentarul „Schumacher” lansat în 2021 pe Netflix, Corinna povestește că Michael Schumacher nu era tocmai încântat de zăpadă. Aceasta nu era în stare optimă, drept urmare, ziua de ski putea fi compromisă.

Cei doi au discutat asta chiar înainte de , dezvăluie . Marele camion și-ar fi dorit să meargă în Dubai să sară cu parașuta, însă iată că soarta avea cu totul altă planuri.

„Zăpada nu este în stare optimă. Am putea zbura în Dubai și să facem parașutism acolo, îmi spunea el. (…) Îmi este dor de Michael în fiecare zi. Dar nu doar mie îmi este dor de el. Copiilor, tuturor din jurul lui. Tuturor le este dor de Michael”, a povestit Corinna.

Soția lui Michael Schumacher spune că a fost vorba doar despre ”ghinion”

Deși accidentul teribil a schimbat viața întregii familii, soția lui Michael Schumacher nu caută vinovați. Corinna nu dă vina nici pe divinitate și e de părere că ce s-a întâmplat a fost pur ghinion.

Totodată, deși au existat momente în care au tot căutat explicații pentru evenimentele trăite, aceasta și-a dat seama că o astfel de situație i se putea întâmpla oricărei alte persoane.

„Nu l-am învinuit niciodată pe Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat. A fost pur și simplu un mare ghinion. Este întotdeauna îngrozitor să te întrebi: «De ce ni se întâmplă nouă asta? De ce lui Michael?» Dar apoi îți dai seama că astfel de lucruri se întâmplă și altor oameni”, a mai adăugat aceasta.

Menționăm faptul că Michael Schumacher nu a mai fost văzut în public de la accidentul care i-a marcat viața. , acestea nu au fost confirmate de familie.

De altfel soția marelui campion, Corinna, este cea care a luat această decizie. Doar apropiații știu starea reală a acestuia. Totodată, ea a păstrat un cerc restrâns de persoane care au acces la fostul campion.

Conform informațiilor din presa străină, printre care se numără managerul său Sabine Kehm și câțiva prieteni apropiați din lumea Formula 1, precum Ross Brawn, Jean Todt sau Felipe Massa.