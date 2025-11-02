S-a aflat de ce a dispărut Victor Pițurcă din viața publică timp de 10 ani. Adevărul pe care mulți nu-l bănuiau

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă a dispărut aproape 10 ani din viața publică. Nu a fost o întâmplare, ci mai degrabă o decizie pe care acesta a luat-o la un moment dat. Care este însă motivul și ce s-a schimbat ulterior?

Victor Pițurcă, despre motivele pentru care s-a retras din viața publică

Este bine cunoscut faptul că pe lângă cariera pe care a avut-o în fotbal, Victor Pițurcă a ajuns în centrul atenției și din alte motive. Iar cel mai bun exemplu este chiar relația pe care a avut-o cu Vica Blochina.

Menționăm faptul că cei doi au împreună și un fiu, Edan. Iar în ciuda acestui lucru, Pițurcă nu a divorțat niciodată de soția sa, ci de altfel a avut constant doar cuvinte de laudă la adresa ei.

Chiar și așa, numele lui a apărut în numeroase articole. Și chiar Victor Pițurcă recunoaște că expunerea publică l-a afectat destul de tare. Iar asta cu atât mai mult în contextul în care multe lucruri care se scriau despre el nu erau adevărate.

Ce l-a deranjat, de fapt pe Pițurcă

Recent, acesta a participat la un eveniment și a vorbit despre perioada în care a decis să stea departe de viața publică. Victor Pițurcă spune că s-a simțit deranjat de multe ori având în vedere ce se scria despre el.

Mai exact, acesta nici nu a fost întrebat în legătură cu multe informații, care ulterior ajungeau să fie făcute publice. Astfel, Victor Pițurcă a simțit nevoia de liniște. Iar această perioadă i-a prins într-adevăr bine, după cum o spune chiar el.

„Normal că m-a afectat foarte mult (n.r. expunerea publică). S-au scris foarte multe neadevăruri. La un moment dat, nici nu am mai dat importanță ce se scrie, că nu aveam nicio șansă. În primul rând, mă deranja pe mine. Ei vorbeau mai puțin cu mine. Eram foarte supărat, foarte nervos.

În ultimii zece, 15 ani, nu am participat la un astfel de eveniment(…) Am căutat să mă detașez un pic de spațiul public, de mass-media(…) Multă lume vrea să vorbească cu mine pe la televiziuni, podcasturi, dar am vrut să am o liniște, fiindcă am avut o viață destul de tumultuoasă(…) Am simțit nevoia asta (n.r. de liniște), de asta am și renunțat să mai antrenez echipa în România. Am vrut să stau liniștit”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit .

Victor Pițurcă are un băiat cu Vica Blochina

Amintim faptul că unul dintre cele mai controversate subiecte legate de Victor Pițurcă a fost legat de relația cu Vica Blochina. Deși cei doi nu au rămas împreună, .

Edan a ajuns deja la vârsta adolescenței și a decis să se mute cu tatăl său. Vica Blochina s-a arătat încântat de decizia fiului ei, însă totodată a recunoscut că schimbarea a fost cât se poate de dificilă pentru ea.

Fosta balerină s-a trezit singură în casă și a urmat și o perioadă de conflicte. Ulterior însă, aceasta .

„Mi-a fost foarte greu că s-a mutat de la mine la tatăl lui. Și nu puteam să înțeleg pentru că tot timpul era lângă mine, cu mine. Eu aveam grijă de cineva. (…). Deodată am rămas singură în casă, iar pentru mine a fost foarte greu atunci. A fost foarte greu și au fost conflicte destul de urâte.

Ele au fost tacite, noi niciodată nu ne-am înjurat sau ne-am vorbit urât. Au fost lucrurile care pe mine mă dureau. Eu trecem prin filtrul meu și nu aveam ce să fac, am suferit foarte tare atunci, m-am îngrășat foarte mult. Am avut o perioadă foarte grea de depresie, cred că un an și jumătate.

A fost momentul când era pandemia, eu am plecat în Thailanda, copilul a zis că nu vrea să vină, că vrea să facă Revelionul și Crăciunul cu tatăl. Era ok pentru că oricum făcea sărbătorile cu el, iar când m-am întors, el a zis că nu mai vine. La un moment dat, el a rupt relația cu mine”, a povestit la un moment dat Vica Blochina.