S-a aflat de ce a fost George Simion la Viena în ziua intrării în turul doi: „Le-am arătat că nu mă bucur, face parte din strategie”

Președintele AUR George Simion a fost singurul candidat la prezidențiale care, deși a câștigat cu un scos covârșitor, de 41%, a lipsit de la momentul în care a fost desemnat victorios. El a fost la Viena, și abia acum a explicat ce a făcut acolo într-un moment atât de important.

S-a aflat de ce a fost George Simion la Viena în ziua intrării în turul doi

Simion a explicat și a transmis doar un mesaj înregistrat anterior în care le-a mulțumit celor care l-au votat, semn că era convins că va ajunge detașat în turul al doilea.

Nu mică a fost mirarea tuturor atunci când, în timp ce era așteptat să facă declarații despre rezultatele obținute, el a fost surprins pe aeroportul din Viena, singur. Multe persoane au început speculațiile cum că George Simion a mers să se întâlnească cu acei parteneri din umbră care l-au ajutat să obțină atât de multe voturi, respectiv circa 3,8 milioane.

„Aici eram duminică seară (n.r. la Senat). Am ales să dăm un mesaj calm, un mesaj liniștit și un mesaj prin care arătam că nu mă bucur pentru rezultatul afișat. Am și spus că sunt departe exit poll-urile de realitate. Am avut dreptate, nu a fost 30%, a fost 41%. Face parte din strategia de campanie”, a răspuns Simion la întrebarea jurnalistului , căruia i-a acordat primul interviu de după alegeri, de ce a transmis un mesaj înregistrat, în loc să fie alături de susținătorii săi, urmând să completeze: „M-am dus, preț de o oră, să fac o poză importantă pentru mine, cu un politician de calibru, și m-am întâlnit cu niște colegi europarlamentari la Viena, unde am ajuns la 07.15. Am aterizat la 10 la Sibiu”.

Cu cine s-a pozat în secret șeful AUR la Viena

Întrebat , candidatul la prezidențiale a spus că se va afla în următoarele zile, când imaginea va și apărea în spațiul public. Și acest lucru face parte din strategia electorală a lui George Simion, afirmând că, în perioada următoare, numeroase nume importante din politica globală vor apărea cu mesaje de sprijin.

„Titrau unii că Georgia Meloni nu l-a felicitat pe George Simion. Nouă chestiile de genul ăsta ne fac bine. Nu avem probleme de corupție, nu avem scheleți în dulap, încearcă adversarii politici să inventeze lucruri. Au spus deja că acolo în Viena sunt agenturile rusești și că sunt agent rus. În spoturile noastre de campanie vor veni valuri de mesaje de susținere de la partenerii nostri.

Pentru că nu am lucruri de ascuns, am eventual strategii politice care par că dau roade. A apărut o poză că ia uite-l pe Simion în aeroportul din Sibiu, mâncând un sandviș. Nu era sandviș, era hot dog, nu era aeroportul din Sibiu, era aeroportul din Viena. Peste tot runt români, prin Otopeni am făcut 100 de poze cu români”, a mai explicat George Simion.