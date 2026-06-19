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S-a aflat de ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB! A început cearta între Csikszereda și clubul lui Gigi Becali: „Nu vreau să comentez gândirea lor”

Clubul Csikszereda, prima reacție după ce Gigi Becali a anunțat că transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat! De ce s-a ajuns, de fapt, în această situație
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.06.2026 | 00:29
Sa aflat de ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB A inceput cearta intre Csikszereda si clubul lui Gigi Becali Nu vreau sa comentez gandirea lor
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De ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Foto: Sport Pictures
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Gigi Becali (67 de ani) a anunțat în cursul zilei de vineri că transferul lui Anderson Ceara de la Csikszereda la FCSB a picat, după ce în ultima perioadă mutarea fusese confirmată în mai multe rânduri dinspre toate părțile implicate. Patronul clubului roș-albastru nu a dorit însă să ofere cu această ocazie și detalii referitoare la cauzele care au condus către acest deznodământ neașteptat.

De ce nu s-a mai făcut transferul lui Anderson Ceara la FCSB

Doar că la scurt timp s-a aflat exact despre ce a fost vorba în cele din urmă. Asta pentru că președintele celor de la Csikszereda a dat toate amănuntele esențiale în acest sens în mod public. Astfel, se pare că cei de la FCSB au decis să nu meargă până la capăt cu această mutare din cauza faptului că departamentul medical al clubului a ajuns la concluzia că jucătorul ar avea anumite probleme din această perspectivă.

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„Noi aveam înțelegere, și jucătorul și agentul au semnat. Eu am și uitat toată povestea. Am fost înștiințat astăzi că a picat copilul la controlul medical. Aici era o problemă adusă din Brazilia, pe care noi o cunoșteam. Copilul avea o problemă la genunchi pe care încă din Brazilia au vindecat-o prin protejarea mușchilor din jurul genunchiului.

Medicul de la FCSB, din câte am înțeles eu, a spus că genunchiul nu e în ordine după ce au făcut RMN-ul, și de asta pică transferul. Se întoarce la noi, noi avem oferte. Nu suntem disperați nici să vindem. Dacă mai are alte oferte, atunci le vom cântări. Dacă nu, va începe sezonul alături de noi”, a spus inițial Zoltan Szondy, potrivit digisport.ro. 

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Tensiuni între Csikszereda și FCSB pe seama acestui subiect

Ulterior, președintele clubului din Miercurea Ciuc a dat în mod clar de înțeles că nu este deloc de acord cu modul în care cei de la FCSB au pus problema în această speță, bineînțeles în condițiile în care dinspre Csikszereda se susține ferm că Anderson Ceara nu ar avea de fapt nicio problemă medicală atât de complicată încât să nu poată oferi un randament bun pe teren:

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„Vorbim despre un jucător care, nu vreau să mă cert cu medicul FCSB-ului, dar tot sezonul a fost la noi titular. Noi nu îl considerăm accidentat. Gândirea celor de la FCSB nu vreau să o comentez. Dacă nu avem o ofertă care să nu ne convină cât de cât, rămâne la noi. Eu chiar îl iubesc pe copilul ăsta. Din câte știu, mâine o să se prezinte la noi”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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