S-a aflat! Femeia care conducea Audiul lovit de Toto Dumitrescu este jucătoare de tenis! A reprezentat România la cel mai înalt nivel

S-a aflat cine e femeia care conducea Audi-ul lovit de Toto Dumitrescu în accidentul auto din Capitală. E o tenismenă cunoscută, care a jucat pentru România în BJK Cup
Cristian Măciucă
17.09.2025 | 18:49
Între timp, procurorii au cerut arestarea lui Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu ieșind pozitiv la cocaină și la INML. FOTO: Fanatik

Vin informații noi despre accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Femeia pe care a lovit-o fiul lui Ilie Dumitrescu este o jucătoare importantă de tenis din România.

Cine e femeia lovită în accident de Toto Dumitrescu

Potrivit gsp.ro, tânăra rănită în accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu este o jucătoare de tenis din România, fostă campioană națională. Ilinca Dalina Amariei (23 de ani), ocupă în prezent locul 384 în clasamentul WTA. Conform sursei menționate anterior, ea se afla la volanul Audi-ului negru, mașină acroșată de fiul lui Ilie Dumitrescu.

Accidentul a avut loc duminică, 14 septembrie, în apropiere de bd. Primăverii din București. Anchetatorii au demonstrat că sportiva ar fi trebuit să acorde prioritate. Cu toate acestea, Toto Dumitrescu a fugit de la locul accidentului. Actorul consumase cocaină, după cum s-a probat ulterior la INML.

Inițial, fiul lui Ilie Dumitrescu, care s-a ascuns într-un apartament din Ilfov, a negat că s-a drogat: „Nu consumasem nimic”. Actorul în vârstă de 27 de ani s-a scuzat pentru fuga de la locul accidentului pe motiv că „a fost speriat”, adăugând, cu trimitere la persoana cu care a intrat în coliziune, că „a fost greșeala ei”.

Ilinca Dalina Amariei este un nume cunoscut în tenisul românesc, mai ales la nivel de juniori, acolo unde a fost campioană națională. Sportiva în vârstă de 23 de ani a suferit răni minore la picioare, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

ilinca amariei

Procurorii au cerut arestarea fiului lui Ilie Dumitrescu

Între timp, procurorii au cerut la Judecătoria Sectorului 1 arestarea pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, după ce fiul lui Ilie Dumitrescu a iești pozitiv la cocaină și la INML.

„Prin ordonanța din data de 17.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru comiterea infracțiunii de părăsire a locului accidentului.

Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din București, Sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere.

Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului”, a transmis, miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

