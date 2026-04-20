S-a aflat! Gigi Becali a făcut show în vestiarul FCSB după ce a pierdut milioane de euro: „Ce faci, mă, dansezi Michael Jackson?”

În urmă cu un deceniu, FCSB era o prezență constantă în grupele cupelor europene, însă ultimii ani au adus secetă în acest sens. Roș-albaștrii au reușit să se califice din nou pentru două sezoane consecutive în Europa League, unde au ajuns până în optimi în sezonul trecut, iar acum au din nou un coeficient foarte bun. Mihai Roman a dezvăluit un episod în care Gigi Becali a venit în vestiar după ratarea calificării cu Rapid Viena.

Gigi Becali și-a desființat jucătorii după ratarea calificării în Europa League! Andrei Vlad și Romario Benzar, clienții principali

În sezonul 2018/2019, FCSB a pierdut calificarea în grupele Europa League într-un mod extrem de dramatic. Bucureștenii au pierdut în Austria, împotriva lui Rapid Viena, cu 1-3 în tur, însă la retur au reușit să întoarcă scorul după doar o singură repriză, iar scorul era 2-0 pentru echipa patronată de Gigi Becali.

dând gol și oferind o pasă de gol. La scorul de la pauză, FCSB era calificată prin vechea regulă a golului în deplasare, însă prin care Rapid Viena a înscris, iar meciul s-a terminat 2-1, scor la care austriecii s-au calificat. Fostul atacant povestește că Gigi Becali a venit în vestiar la final și i-a făcut praf pe jucători: „Miercuri am plecat în Austria. Jucam cu Rapid Viena. Am luat bătaie 3-1, iar returul era la București. Am început foarte bine, i-am dat pasă de gol lui Gnohere, după care am și dat gol. La 2-0 eram calificați, toată lumea era mulțumită. Stadionul era arhiplin, o senzație deosebită.

Apoi, la o lovitură liberă a lor, mingea se ducea clar pe lângă poartă, dar Vlad o bagă înapoi în teren și ne dau gol din această greșeală foarte mare. N-am mai putut să-i întoarcem și s-au calificat ei. S-au pierdut foarte mulți bani acolo, era play-off de Europa League. Am ajuns la bază și acolo a venit Gigi. I-a luat pe toți, de la portar la atacant. «Te-am luat și te-am crescut și tu dansezi Michael Jackson prin poartă!?». L-a luat pe Romario Benzar apoi «Nu mai poți de la țigări, ai plămânii varză». L-a întrebat pe Meme dacă pot să joc fundaș dreapta și a zis că mă bagă în locul lui. L-a luat și pe fundașul stânga, a zis că mă bagă și acolo. S-a luat și de Dennis Man după, a zis că mă bagă și-n locul lui că nu mai dă nimeni bani pe el, că am ieșit din Europa. În jumătate de oră eram pe pus pe tot terenul”, a povestit Mihai Roman, la podcastul

Gigi Becali le-a interzis jucătorilor de la FCSB să meargă la yoga

Mihai Roman a mai povestit un episod amuzant din perioada sa petrecută la FCSB. Fostul atacant a dezvăluit că Gigi Becali a venit la stadion pentru a ține un discurs în fața jucătorilor, iar la final s-a luat de mai mulți jucători despre care auzise că merg la yoga: „A venit odată la stadion și ne-a ținut un discurs. Mai mulți jucători, nu știu de unde știa el, mergeau la yoga. «Lăsați, băi, alea. Alea caută doar să vă ia banii și să se cupleze cu voi! Luați exemplu de la Roman și mergeți la duhovnic. Nu vă trebuie vouă yoga». Toți au pus capul în pământ.

Oricum, nea Gigi rămâne un fenomen în fotbalul românesc și eu îl respect foarte mult pentru lucrurile pe care le face pentru jucători, dar și pentru credincioșii și bisericile din România. Cu ajutorul lui Dumnezeu a ajuns unde a ajuns și îi mulțumesc că mi-a dat această oportunitate. Chiar dacă am jucat pe toate posturile, am reușit să fac față. Eram mereu printre primii trei la condiție fizică. Am rămas foarte bun prieten și cu Mihai Stoica și mă sfătuiesc cu el de fiecare dată când am o problemă. Este un om foarte bun”, a mai spus Mihai Roman.