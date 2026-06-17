Noutate în cantonamentul FCSB! Roș-albaștrii i-au găsit imediat înlocuitor: „Calități remarcabile”

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La un an și jumătate după ce a plecat de la Petrolul la FCSB, portarul ceh Lukas Zima s-a întors la formația din provincie. Mihai Stoica a explicat ce fosta campioană a României a renunțat la serviciile jucătorului, dar și cine este înlocuitorul său, de fapt.

Mihai Stoica a spus de ce a plecat Lukas Zima de la FCSB

, echipa de unde plecase la formația bucureșteană. Mihai Stoica a spus că cehul își dorea să apere, însă „roș-albaștri” aveau deja opțiuni de portari precum Ștefan Târnovanu, Matei Popa sau Mihai Udrea. „El voia să apere.

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Noi avem Târnovanu, Matei Popa, a apărat foarte bine cât a apărat şi va creşte, va fi mult mai bun ca anul trecut. Aveam al treilea portar, Udrea. Nu mai puteai să-l ţii pe Zima al treilea portar, pe salariul ăla. El nu avea cum să apere la noi şi asta a fost discuţia de la început. Omul a fost foarte corect, coleg excepţional!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Un nou portar la FCSB

Ulterior, a spus acum că Rareș Andrei este noul portar de la FCSB. În vârstă de doar 16 ani, el a fost până acum la echipa de tineret a bucureștenilor. „Avem al patrulea portar de foarte mare perspectivă.

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Nu poţi să te duci în cantonament cu cinci portari, trebuie să te duci cu patru, iar pe copilul ăsta vreau să-l avem tot timpul cu noi. Rareş Andrei e un portar cu calităţi remarcabile”, a mai spus Mihai Stoica la

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