Sport

S-a aflat motivul pentru care fostul internațional și-a „trădat” echipa de suflet: 3,5 milioane de euro de la primăria locală!

FANATIK a aflat culisele unei alegeri surprinzătoare a antrenorului care a produs un rezultat neașteptat la sfârșitul sezonului recent încheiat
Ovidiu Minea
05.06.2026 | 15:29
Sa aflat motivul pentru care fostul international sia tradat echipa de suflet 35 milioane de euro de la primaria locala
EXCLUSIV FANATIK
Florin Pîrvu și Dorinel Munteanu la meciul FC Hermannstadt - FC Voluntari Foto: Sport Pictures
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FANATIK v-a informat în exclusivitate despre decizia antrenorului Florin Pîrvu de a continua să antreneze pe FC Voluntari. Pîrvu a promovat în această vară cu echipa ilfoveană în Superliga, după ce a trecut în barajul cu FC Hermannstadt, 2-3 la Sibiu și 3-0 pe teren propriu.

Hotărârea tehnicianului în vârstă de 51 de ani a fost surprinzătoare pentru multă lume din două motive. Pîrvu fusese criticat dur de conducerea FC Voluntari pe parcursul campionatului și primise o ofertă de a reveni la echipa de suflet, Petrolul Ploiești.

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3,5 milioane euro de la Primăria Voluntari pentru echipa de fotbal

Cristian Fogarassy a dezvăluit pentru FANATIK că tehnicianul a avut o ofertă de a reveni pe „Ilie Oană” pe care a refuzat-o: „Știind că e la final de contract cu FC Voluntari, l-am ofertat pe Florin, oferindu-i posibilitatea de a se întoarce la echipa la care s-a afirmat ca jucător și antrenor”.

În ciuda refuzului lui Pîrvu de a reveni la Petrolul, șefii prahovenilor nu sunt supărați pe tehnician: „I-am înțeles punctul de vedere. Voluntari îi oferă condiții foarte bune, numai de la Primăria locală clubul primește 3,5 milioane euro, va avea continuitate acolo. Dacă putea să aleagă doar cu sufletul, venea la Petrolul. Așa însă…”, a mai spus Fogarassy.

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Conducerea Petrolului e convinsă că Florin Pîrvu va reveni pe „Ilie Oană”

Conducătorul prahovenilor este însă convins că Florin Pîrvu va reveni la Petrolul Ploiești: „Dacă puteam să îi oferim aceleași condiții pe care le are la Voluntari, eu sunt convins că Florin venea la Ploiești, el e un mare petrolist. De aceea, sunt convins că în viitor, el va reveni, mai devreme sau mai târziu, la echipa lui de suflet”, a adăugat Cristian Fogarassy.

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Și-a
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Născut la Ploiești, Florin Pîrvu, a jucat la Petrolul în trei perioade și a antrenat gruparea ploieșteană de la începutul lui 2023, când a revenit în țară de la FC Henan (China). Antrenorul a trecut la Voluntari în martie 2024, când a stat trei luni, și a revenit pe banca ilfovenilor în aprilie 2025.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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