S-a aflat motivul pentru care Mirel Rădoi a acceptat oferta lui Gigi Becali: “Știi de ce am venit pentru o lună de zile? Ca să te bat pe tine în fiecare zi!”

FCSB, echipă aflată într-o criză profundă după ratarea accederii în play-off, va fi antrenată de Mirel Rădoi până la finalul sezonului. Care ar fi, de fapt, motivul pentru care fostul căpitan al roș-albaștrilor a acceptat oferta lui Gigi Becali. Paralela făcută cu o altă revenire spectaculoasă, din 2011, a lui Cosmin Olăroiu.

De ce ar fi ales Mirel Rădoi oferta lui Gigi Becali de a antrena pe FCSB: modelul Cosmin Olăroiu

Toată lumea fotbalului din România a rămas surprinsă de decizia lui Mirel Rădoi de a reveni pe banca celor de la FCSB. Fostul căpitan al echipei roș-albastre a plecat cu ”cântec” de la acest club în 2015. Acum, se întoarce pentru a-l ajuta pe Gigi Becali să califice echipa în cupele europene.

La FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Horia Ivanovici, au întors pe toate fețele mutarea momentului din prima ligă. La un moment dat, jurnalistul Andrei Vochin, care este și consilierul președintelui FRF, , tot temporară, a lui Cosmin Olăroiu, în primăvara lui 2011.

Oli, care este idolul lui Mirel Rădoi și un model ca antrenor, a venit să-l ajute pe Gigi Becali să câștige Cupa României și astfel să ajungă în cupele europene. La fel ca în prezent, a fost o revenire de foarte scurtă durată. În opinia lui Vochin, Rădoi copiază perfect acel moment.

”Eu pot să încerc să înțeleg de ce a făcut lucrul ăsta (n.r. Rădoi să revină la FCSB). Idolul lui ca antrenor toată viața de antrenor a fost Oli, da? În 2011, echipa într-o situație dificilă în campionat și mai avea o șansă să meargă în cupele europene prin Cupa României.

Lucrurile nu mergeau bine. Cosmin Olăroiu a pus mâna pe telefon și a zis că dacă postul de antrenor va fi liber (n.r. după plecarea lui Sorin Cârțu) va veni la echipă: ‘dă-mi mie mână liberă două luni, vin eu cu staff-ul meu și îți rezolv problema‘”, ar fi spus Olăroiu.

Mesajul de atunci al lui Cosmin Olăroiu pentru unul dintre liderii echipei: “Știi de ce am venit pentru o lună de zile? Ca să te bat pe tine în fiecare zi!”

În 2011, Olăroiu a preferat să supervizeze echipa din tribune. Și așa, a învins pe FC Brașov în semifinale, apoi pe Dinamo în finala jucată chiar sub Tâmpa. Oli a dus astfel echipa în cupele europene. Nu a mai stat însă la roș-albaștri, având o ofertă din țările arabe. Andrei Vochin spune că ceea ce se întâmplă în prezent este același scenariu, în oglindă.

a aflat cum a reușit acesta să motiveze echipa. Memorabil este un moment cu Cristi Tănase, unul dintre liderii de la Steaua, cum se nume atunci echipa lui Gigi Becali. În glumă, Olăroiu i-a spus următoarele decarului echipei:

”Olăroiu mi-a spus apoi: ‘m-am dus la Tănase (…) și i-am zis, bă, Dodele, știi de ce am venit eu acum pentru o lună de zile la Steaua? Am venit să te bat pe tine, mă. Am venit să te bat. Să te bat! O lună de zile eu te bat pe tine, că asta mi-am propus.

Păi, tu ești un fotbalist mult prea bun ca să te exprimi pe teren cum te-ai exprimat în campionatul ăsta. Și până n-o să te exprimi din nou la fel la așa, o să te bat în fiecare zi că vezi cât sunt de mare”, dezvăluie Vochin.

În concluzie, Oli nu a făcut altceva decât să destindă atmosfera. Astfel, echipa și-a revenit, a câștigat Cupa României și a ajuns în cupele europene. ”A destins atmosfera. N-a făcut absolut nimic, nu 4-4-2, nu mari șmecherii tactice, a schimbat atmosfera. Pentru că ei erau un grup bun, doar că atmosfera se stricase. Ceea ce iarăși mi se pare că e replicată acuma că toată lumea vorbește despre o atmosferă proastă acolo, că sunt bisericuțe și așa mai departe”, mai spune jurnalistul.