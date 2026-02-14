S-a aflat motivul pentru care Serena Williams vrea să se întoarcă pe teren. Un fost antrenor a dat-o de gol pe americanca de 44 de ani

ADVERTISEMENT

Revenirea mai mult decât posibilă a Serenei Williams pe teren a surprins lumea tenisului. De la sfârșitul lunii februarie, marea campioană poate reveni în circuitul WTA, după ce a parcurs șase luni de teste și controalele antidoping.

Serena Williams vrea să mai câștige cu Grand Slam

Perspectiva revenirii ei este surprinzător, ținând cont că are 44 de ani și au trecut patru sezoane, de la retragerea sa, parafată la US Open 2022.

Cea mai mică dintre surorile Williams are însă un plan secret. Care a fost dezvăluit însă de Rick Macci, unul dintre primii ei mentori, americanul care le-a ghidat pașii în tenis atât ei, cât și lui Venus Williams, veterana tenisului, care joacă și la 45 de ani.

Macci, acum în vârstă de 71 de ani, a scris o serie de mesaje pe rețeaua socială X, fostă Twitter, în care se declară entuziasmat de revenirea Serenei pe circuitul WTA: „La ce să ne așteptăm de la Serena și revenirea ei? Aceeași luptă, aceeași determinare, aceleași calități proprii ireale care nu pot fi cumpărate pe internet, dar pot fi oferite de ea rețelelor”

Ar egala recordul australiencei Margaret Court

Antrenorul american a văzut potențialul surorilor Williams când au ajuns la academia sa din Florida în 1991 și, mai presus de toate, a avertizat asupra măreției Serenei când avea doar 10 ani. Timpul i-a dat dreptate, iar acum speră ca și predicțiile lui să se adeverească în continuare.

El crede că revenirea Serenei nu va fi un simplu joc de imagine. „Când Serena va începe să joace, se va dărui tenisului pe deplin. Dacă se întoarce, nu va fi ca să facă o apariție senzație într-o apariție specială „, a mai spus americanul.

În încheiere, el a dezvăluit cel mai îndrăzneț pariu al Serenei. „Ea speră să mai câștige un Grand Slam”, a declarant cel care i-a antrenat, printre alții și pe Andy Roddick, dar și pe Maria Sharapova.

Zece finale pierdute, una la Simona Halep

Serena Williams are în palmares 73 de titluri WTA, între care 23 de Grand Slamuri. Ea a renunțat la tenis când mai avea de câștigat un turneu de Grand Slam pentru a egala performanța legendarei Margaret Court, care are 24 de titluri – record absolut.

Ea ar fi putut depăși demult această bornă, dacă nu ar fi pierdut zece finale de Grand Slam,