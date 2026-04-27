S-a aflat programul etapei a 8-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Când se joacă CFR – Craiova, U Cluj – Rapid și FCSB – Slobozia

Liga Profesionistă de Fotbal din România a informat cu privire la programul etapei a 8-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Această rundă urmează să se dispute în perioada 8 – 11 mai și presupune meciuri extrem de interesante, precum CFR Cluj – Universitatea Craiova, U Cluj – Rapid, Dinamo – FC Argeș sau FCSB – Unirea Slobozia.

Care este programul etapei a 8-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii

Etapa va începe vineri, 8 mai. De la ora 18:00 se va juca partida din play-out de la Arad dintre UTA și Csikszereda. De la 21:00, în play-off, a fost programat unul dintre capetele de afiș ale rundei, respectiv duelul din Gruia dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, ambele echipe fiind implicate în prezent cu șanse reale în lupta pentru câștigarea titlului de campioană.

Sâmbătă, 9 mai, la Galați, Oțelul primește vizita celor de la Farul Constanța în play-out, cu începere de la ora 18:00. De la 21:00, un alt derby la Cluj-Napoca în play-off. Este vorba desre partida dintre U Cluj și Rapid. Duminică, 10 mai, FC Botoșani – Petrolul din play-out se joacă de la 16:00, în vreme ce duelul din play-off dintre Dinamo și FC Argeș a fost programat să se dispute cu începere de la ora 19:00. Nu în ultimul rând, luni, 11 mai, se dispută ultimele două partide din această etapă a 8-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Este vorba despre meciurile din play-out Metaloglobus – Hermannstadt, de la 18:00, și FCSB – Unirea Slobozia, de la 21:00.

Programul complet al etapei a 8-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii:

8 mai, ora 18:00 UTA – Csikszereda (play-out)

8 mai, ora 21:00 CFR – U Craiova (play-off)

9 mai, ora 18:00 Oțelul – Farul (play-out)

9 mai, ora 21:00 U Cluj – Rapid (play-off)

10 mai, ora 16:00 Botoșani – Petrolul (play-out)

10 mai, ora 19:00 Dinamo – FC Argeș (play-off)

11 mai, ora 18:00 Metaloglobus – Hermannstadt (play-out)

11 mai, ora 21:00 FCSB – Unirea Slobozia (play-out)

Ce s-a întâmplat în etapa a 6-a și care este programul etapei a 7-a

Etapa a 6-a se încheie în cursul zilei de luni, 27 aprilie, cu duelul din play-out Metaloglobus – Unirea Slobozia, respectiv cel din play-off FC Argeș – Universitatea Craiova. În această rundă capetele de afiș au fost reprezentate de derby-urile din play-off și . Între timp,

Vineri, 1 mai

Ora 20.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB

Sâmbătă, 2 mai

Ora 15.00 Oțelul Galați – FC Metaloglobus București

Ora 17.30 Farul Constanța – FC Botoșani

Ora 20.30 Universitatea Cluj – FC Argeș

Duminică, 3 mai

Ora 18.15 Petrolul Ploiești – UTA Arad

Ora 21.00 Universitatea Craiova – Dinamo

Luni, 4 mai