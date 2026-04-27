S-a aflat programul etapei a 8-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Când se joacă CFR – Craiova, U Cluj – Rapid și FCSB – Slobozia

Liga Profesionistă de Fotbal din România a informat cu privire la programul etapei a 8-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Această rundă urmează să se dispute în perioada 8 – 11 mai și presupune meciuri extrem de interesante, precum CFR Cluj – Universitatea Craiova, U Cluj – Rapid, Dinamo – FC Argeș sau FCSB – Unirea Slobozia.
Etapa va începe vineri, 8 mai. De la ora 18:00 se va juca partida din play-out de la Arad dintre UTA și Csikszereda. De la 21:00, în play-off, a fost programat unul dintre capetele de afiș ale rundei, respectiv duelul din Gruia dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, ambele echipe fiind implicate în prezent cu șanse reale în lupta pentru câștigarea titlului de campioană.
Sâmbătă, 9 mai, la Galați, Oțelul primește vizita celor de la Farul Constanța în play-out, cu începere de la ora 18:00. De la 21:00, un alt derby la Cluj-Napoca în play-off. Este vorba desre partida dintre U Cluj și Rapid. Duminică, 10 mai, FC Botoșani – Petrolul din play-out se joacă de la 16:00, în vreme ce duelul din play-off dintre Dinamo și FC Argeș a fost programat să se dispute cu începere de la ora 19:00. Nu în ultimul rând, luni, 11 mai, se dispută ultimele două partide din această etapă a 8-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Este vorba despre meciurile din play-out Metaloglobus – Hermannstadt, de la 18:00, și FCSB – Unirea Slobozia, de la 21:00.
Etapa a 6-a se încheie în cursul zilei de luni, 27 aprilie, cu duelul din play-out Metaloglobus – Unirea Slobozia, respectiv cel din play-off FC Argeș – Universitatea Craiova. În această rundă capetele de afiș au fost reprezentate de derby-urile din play-off CFR Cluj – U Cluj 1-0 și Dinamo – Rapid 3-1. Între timp, LPF a anunțat și programul etapei a 7-a din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii:
