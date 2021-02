S-a aflat secretul Elenei Marin de la Survivor România 2021. Un celebru prezentator, naș la nunta concurentei

În ciuda acuzațiilor lansate de colegii din echipa Faimoșilor, Elena Marin se bucură de întreaga susținere a lui Andrei, bărbatul care o așteaptă acasă, nerăbdător să-și unească destinele și să demonstreze cârcotașilor că povestea lor de dragoste va dura până la adânci bătrâneți.

Credeați că pandemia le va sta în cale? Ei bine, fericitul eveniment a fost plănuit deja în cel mai mic detaliu și poate să aibă loc în a doua jumătate a anului. Mai rămâne doar ca viitoarea mireasă să se întoarcă (victorioasă, cum altfel?), de la Survivor România.

Știm chiar și numele celui care va avea plăcerea să-i conducă la altar, în calitate de naș. Este vorba despre Mihai Morar, nimeni altul decât îndrăgitul realizator al matinalului de la Radio Zu.

Elena Marin și logodnicul se pregătesc de nuntă. Mihai Morar le va fi naș

„Locuim împreună de doi ani, nu s-a pus niciodată problema de separări. Ne-am certat, dar am apucat să ne împăcăm înainte de a pleca la Survivor. Dar, imediat după a plecat, iar acolo, bănuiesc, e destul de greu și de aceea apar niște temeri.

Suntem împreună din 21 octombrie 2018, suntem logodiți de un an și jumătate și plănuiam să ne căsătorit. Dar, a venit pandemia, acum e Survivor… Eu sper să ne luăm anul acesta, dar contează și când vine. Dacă vine atunci când trebuie, la final, va fi mai complicat pentru că vrem o nuntă pe căldură și ne rămâne puțin timp de organizare.

Eu am curtat-o pe Elena Marin vreo 4 ani, am fost ambițios, dar nu insistent. Atențiile mele erau răruțe și discrete. La un moment dat, după ce am început relația, Elena a primit un reminder pe Facebook…

Cu 4 ani în urmă își postase o poză în care avea un trandafir la mânerul portierei mașinii. Era trandafirul pus de mine și abia atunci și-a dat seama că eu eram. Momentul a fost unul special.

Nu știu dacă ne vom căsători în acest an, vom vedea ce se întâmplă după Survivor! Îi duc dorul, dar mă bucur să văd că a rămas acea Elena pe care o cunosc: sinceră, muncitoare, fără să caute intrigi și echilibrată. În plus, evoluția ei este una evidentă”, a dezvăluit Andrei, logodnicul Elenei Marin.

Cât despre acuzațiile lansate de Zanni, ei bine, tânărul susține că acestea fac parte dintr-o strategie prin care se urmărește eliminarea Faimoasei care a adus cele mai multe puncte pe traseu. „În momentul în care ești într-o competiție sportivă, în momentul în care ești într-un joc de echipă, și ai un efectiv de 13 persoane, câți erau ei atunci, lucrurile pe care le auzi în jurul tău, indiferent cine le spune, le poți interpreta.

În momentul în care Elena a zis ceva, în momentul în care Cosmin a zis ceva, cu siguranță Zanni le-a interpretat în așa fel încât să poată avea o armă, să creeze un atac. Sincer, îmi era teamă de lucrul acesta, de faptul că Elena este o fire mult prea blândă și bună.

Elena nu face niciodată acuzații dacă nu e sigură. De foarte multe ori tace mai mult decât ar trebui și permite mai mult decât ar trebui pentru aevita conflictul.

Și nu cred că ea se înșală. Dar dacă acea persoane merge, acum la Elena șți îi cere iertare, din momentul acela, Elena uită că s-a întâmplat așa ceva. Așa este ea, este bună, acesta este și motivul pentru care o iubesc atât”, a mai spus Andrei.