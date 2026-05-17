S-a aflat tot: 25 de milioane de euro pentru CFR Cluj! Oferta primită de Neluțu Varga pentru a vinde clubul

CFR Cluj şi-a asigurat locul în Conference League după remiza de pe terenul lui Dinamo, . Ardelenii nu mai pot pierde locul de pe podium în ultima etapă, iar la baraj Dinamo va juca împotriva învingătoarei dintre FCSB şi FC Botoşani, pe teren propriu.

Neluţu Varga, dezvăluiri despre oferta de a vinde clubul: „25.000.000 de euro şi l-ar fi preluat cu tot cu datorii”

Giovanni Show. Finanţatorul celor de la CFR Cluj a spus totul despre oferta pe care a avut-o pentru a vinde clubul din Gruia, declarând că a avut o sumă între 25 şi 30 de milioane de euro pentru preluarea echipei cu tot cu datorii:

„A fost un moment de genul ăsta pentru că am clacat sufleteşte şi energetic, nu mai aveam energie. Am avut neplăceri în Africa, pentru că am pierdut nişte bani. Am văzut că lumea nu e ca în Europa, vă spun ceea ce am simţit eu. La un moment dat eram pe calea… şi când am văzut că multă lume mă ponegreşte şi mă vorbeşte urât, pentru ce să mai bag bani?

Să îmi fac rău la familie şi mie? Nu aveam nicio mulţumire. Anul trecut era, prin aprilie-mai. Apoi mi-am revenit, am văzut că există lumină la capătul tunelului şi am început să rezolv din problemele care erau în Africa. Şi am început să cred în ceea ce fac. Şi drept dovadă, o să se vadă în scurt timp. Au fost lansate nişte cifre: 25 sau 30 de milioane de euro să fie preluat clubul cu tot cu datorii”, a spus Neluţu Varga.

Răspunsul dat de Neluţu Varga: „La un moment dat eram gata să cedez, dar s-a rezolvat o problemă importantă din Africa”

Patronul celor de la CFR Cluj a dezvăluit că este vorba de o companie din Olanda care dădea aceşti bani şi că era tentat să accepte. Ce l-a făcut să se răzgândească? Problemele cu afacerile din Africa au început să se rezolve şi atunci a luat decizia de a rămâne în continuare la CFR Cluj

Cu Alin (n.r Alin Vădan, proprietarul Don.ro) . Mi-a oferit o companie din Olanda oferta respectivă. Atunci aveam datorii de 12 milioane de euro, dar le-am plătit. A rămas o datorie reală de 7.700.000 de euro, tot, tot. Inclusiv cu reeşalonarea ANAF-ului. Asta era una dintre obligaţii, să vând clubul fără datorii. Eu primeam între 25 şi 30, iar ei îşi asumau să plătească datoriile.

M-am gândit, la un moment dat eram gata să cedez, dar mi s-a rezolvat o problemă importantă din Africa şi am reevaluat decizia. Apoi am refuzat. Sincer, niciodată nu pot să spun niciodată. Intenţia este să mă duc mai departe, cât mă ţine puterea. Încă sunt tânăr, în putere. Peste 10 ani nu ştiu. Dar în acest moment nu”, a spus Neluţu Varga la Giovanni Show.