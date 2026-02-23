S-a aflat tot! Detaliile scandalului monstruos dintre Mirel Rădoi şi Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: “Ori eu, ori Baiaram!”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a fost antrenorul Universității Craiova în prima parte a acestui sezon, însă a plecat de la echipă după un mandat marcat de tot felul de conflicte. Sorin Cârțu a vorbit în direct despre disputa dintre antrenorul român și tânărul Ștefan Baiaram.

Sorin Cârțu a spus totul despre conflictul Rădoi – Baiaram de la Universitatea Craiova

Cel de-al doilea mandat al lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova a fost plin de momente „fierbinți”. Antrenorul a avut mai multe episoade în care a fost implicat în tot felul de conflicte.

Sorin Sârțu a vorbit în direct despre disputa dintre tehnician și Ștefan Baiaram, plecată de la finalul meciului tur cu Farul,

„Eu am fost de multe ori pe lângă echipă atunci cu Mirel. După partida aia cu Farul Constanța, acel diferent de l-a avut el cu Baiaram. Atunci am fost chiar apropiat și am fost dintre primii așa care l-am liniștit. Nu știu, am avut impresia că totuși îl liniștesc de cum era el pornit atunci pe Baiaram. El tot insista că ori el, ori Baiaram…

Îi spuneam că dacă l-a nemulțumit, tu ești antrenor, nu-l convoci pentru meciul următor. Și dacă ai ceva împotriva jucătorului ăsta, nu te-a ascultat, nu înseamnă să îl dai afară sau ideea asta ori tu, ori el. Când tu ești pe locul întâi, în campionat, ești calificat în Conference și vrei să pleci. Nu există așa ceva!”, a spus inițial Cârțu.

Sorin Cârțu știe unde a greșit Mirel Rădoi, de fapt

Ulterior, președintele de onoare al oltenilor a explicat unde a greșit, de fapt, Mirel Rădoi în gestionarea conflictului cu Ștefan Baiaram, deși fusese sfătuit chiar de „Sorinacio” cum să procedeze.

„El atunci, imediat după conferință, a greșit prin faptul că, având ceva cu jucătorul ăsta, el nu trebuia să-l convoace la meciul de la Galați. Și-i dau peste nas pentru ce a făcut Baiaram la partida asta, dacă a făcut ceva la partida cu Farul. Și nu-l convoc la Galați.

Dar el , asta nu e pedeapsă, l-a băgat în teren. Ca apoi când, s-a terminat 1-0 să fie nu știu câte comentarii. Că uite dacă era Baiaram, că a intrat, a schimbat fața jocului, de ce l-a ținut rezervă și s-au făcut niște polemici. A fost o greșeală din punctul meu de vedere”, a mai spus Sorin Cârțu.

Paralela dintre conflictele Rădoi – Baiaram și Coelho – Assad. Cine a gestionat situația mai bine

Nici actualul antrenor, Filipe Coelho, nu a scăpat de conflictele cu jucătorii.

Totuși, portughezul a reușit astfel să îl dea pe brazdă pe atacant, care a reușit ulterior să marcheze și cu Dinamo, și cu FCSB. Sorin Cârțu a auzit episodul petrecut recent și s-a întors din nou la cazul dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram, când tehnicianul român trebuia să procedeze cum a făcut-o Coelho acum.

„Eu i-am spus eu lui Mirel atunci. Eu aia i-am spus, nu-l convoci la meciul cu Galați dacă ai ceva cu el și vrei să îl pedepsești. Ești antrenorul, la tine e decizia și n-am nevoie de tine meciul ăsta. Ca să-l trezești puțin”, a subliniat încă o dată Cârțu.

Cum vede Sorin Cârțu Universitatea Craiova sub comanda lui Filipe Coelho. „Mai multă liniște!”

Pe final, Sorin Cârțu a povestit despre atmosfera de la echipă, acum, sub comanda lui Filipe Coelho. Fostul mare atacant din Bănie simte liniște și un confort al jucătorilor în prezent.

„Se vede că e o liniște. Și chiar din ce am mai înțeles din discuțiile vis-a-vis de ce se întâmplă pe la echipă, lumea e mulțumită, foarte mulțumită. Jucătorii foarte mulțumiți de Coelho.

Și echipa, uită-te, parcă are mai multă liniște în a construi, au mai multă răbdare, sunt într-o stare din asta, un confort din asta. De aici vin și reușitele. Poate și ceea ce ni s-a întâmplat la Farul a fost bine, a venit la un moment favorabil înfrângerea. Ne-a echilibrat emoțional”, a mai spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.