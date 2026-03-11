Sport

S-a aflat totul! Ce le-a zis în vestiar Antonin Kinsky coechipierilor de la Tottenham, după ce și-a îngropat echipa. E ireal și ce au facut fanii lui Atletico în tribune

Dezvăluiri tulburătoare despre noaptea de coșmar pe care a trăit-o Antonin Kinsky. Ce le-a spus portarul ceh colegilor de la Tottenham, după ce a comis 3 gafe și a fost schimbat în minutul 17
Cristian Măciucă
11.03.2026 | 15:19
Sa aflat totul Ce lea zis in vestiar Antonin Kinsky coechipierilor de la Tottenham dupa ce sia ingropat echipa E ireal si ce au facut fanii lui Atletico in tribune
ULTIMA ORĂ
S-a aflat totul! Ce le-a zis în vestiar Antonin Kinsky coechipierilor de la Tottenham, după ce și-a îngropat echipa. E ireal și ce au facut fanii lui Atletico în tribune. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Antonin Kinsky (22 de ani) a avut un debut de coșmar în UEFA Champions League. Portarul ceh a îngropat-o pe Tottenham în meciul cu Atletico Madrid, motiv pentru care și-a prezentat scuzele în vestiar în fața colegilor. Ce le-a spus goalkeeperul jucătorilor de la Spurs, după ce Igor Tudor l-a umilit schimbându-l în minutul 17.

Antonin Kinsky le-a prezentat scuzele colegilor de la Tottenham

Doar 17 minute a rezistat pe teren Antonin Kinsky în Atletico Madrid – Tottenham 5-2, meciul său de debut în Liga Campionilor. Pentru că, din cauza gafelor sale, tabela de marcaj arăta 3-0 pentru spanioli încă din minutul 15, Igor Tudor l-a înlocuit cu Guglielmo Vicario. Nemulțumit și vizibil afectat de decizia managerului croat, tânărul goalkeeper a plecat direct la vestiare.

ADVERTISEMENT

După meciul de pe „Metropolitano”, Tudor a dezvăluit ce le-a zis în vestiar Antonin Kinsky colegilor de la Tottenham. „I-a părut rău. Și-a cerut scuze în numele echipei. Echipa este alături de el. La fel și eu. Am vorbit cu el și a înțeles situația. A înțeles de ce l-am schimbat. Cum am mai spus, este un portar foarte bun. Cu toții suntem de vină. Nu e vorba despre un singur jucător”, a transmis Igor Tudor.

De ce l-a titularizat Igor Tudor pe Kinsky în locul lui Vicario

Decizia lui Igor Tudor de a îl titulariza pe Antonin Kinsky în turul cu Atletico Madrid din optimile Ligii Campionilor a fost privită cu scepticism. Portarul ceh nu mai apărase de patru luni, fiind rezerva lui Guglielmo Vicario. Totuși, antrenorul croat a decis să îi dea credit lui Kinsky, deoarece italianul a avut o prestație slabă în derby-ul londonez cu Crystal Palace, pierdut de Spurs cu 1-3.

ADVERTISEMENT
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
Digi24.ro
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom ține cont de rolul lor

Vicario nu s-a descurcat nici el mai bine împotriva lui Atletico. Deși a intrat la 3-0 pentru gazde, italianul a încasat și el două goluri, iar Tottenham a pierdut meciul cu 2-5. Rămâne de văzut pe cine va titulariza Igor Tudor în următorul meci de Premier League. Echipa la care evoluează și Radu Drăgușin are un alt derby, cu Liverpool, duminică, 15 martie, de la ora 18:30.

ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digisport.ro
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
ADVERTISEMENT

Un suporter al lui Atletico Madrid făcea sandwich-uri în tribune în timpul meciului cu Spurs

Nu doar gafele lui Antonin Kinsky au făcut înconjurul planetei după Atletico Madrid – Tottenham 5-2. Un suporter al gazdelor s-a „remarcat” la rândul său în timpul meciului de pe „Metropolitano”. Spre finalul primei reprize, când era deja 4-1 pentru echipa lui Diego Simeone, fanul spaniol era atât de relaxat încât a fost surprins făcând sandwich-uri în tribune. Imaginile au devenit virale.

Atletico Madrid este acum mare favorită la calificarea în sferturile UEFA Champions League. Returul cu Tottenham se va juca la Londra, miercuri, 18 martie, de la ora 22:00. Învingătoarea din această „dublă” se va lupta pentru un loc în „careul de ași” cu câștigătoarea dintre Newcastle și Barcelona. Prima manșă, disputată pe „St James’ Park”, s-a terminat 1-1.

ADVERTISEMENT
  • 64.168 de spectatori au fost pe „Metropolitano” la meciul dintre Atletico Madrid și Tottenham
  • 16,5 milioane de euro a costat-o pe Tottenham transferul lui Antonin Kinsky de la Slavia Praga
Dezastru pentru Kader Keita! Procurorii cer arestarea pentru jucătorul Rapidului
Fanatik
Dezastru pentru Kader Keita! Procurorii cer arestarea pentru jucătorul Rapidului
Un cunoscut sportiv a murit la doar 28 de ani, într-un accident rutier....
Fanatik
Un cunoscut sportiv a murit la doar 28 de ani, într-un accident rutier. Autoturismul cu 530 de cai putere a derapat într-o curbă
UEFA Champions League, manșa tur a optimilor. Real Madrid a anunțat lotul pentru...
Fanatik
UEFA Champions League, manșa tur a optimilor. Real Madrid a anunțat lotul pentru meciul cu Manchester City! Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Anghel Iordănescu, la un pas de a fi luat la bătaie de un...
iamsport.ro
Anghel Iordănescu, la un pas de a fi luat la bătaie de un fost 'tricolor': 'Nuuu, țineți-l!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!