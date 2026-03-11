S-a aflat totul! Ce le-a zis în vestiar Antonin Kinsky coechipierilor de la Tottenham, după ce și-a îngropat echipa. E ireal și ce au facut fanii lui Atletico în tribune

ADVERTISEMENT

Antonin Kinsky (22 de ani) a avut un debut de coșmar în UEFA Champions League. Portarul ceh a îngropat-o pe Tottenham în meciul cu Atletico Madrid, motiv pentru care și-a prezentat scuzele în vestiar în fața colegilor. Ce le-a spus goalkeeperul jucătorilor de la Spurs, după ce Igor Tudor l-a umilit schimbându-l în minutul 17.

Antonin Kinsky le-a prezentat scuzele colegilor de la Tottenham

Doar 17 minute a rezistat pe teren Antonin Kinsky în Atletico Madrid – Tottenham 5-2, meciul său de debut în Liga Campionilor. Pentru că, din cauza gafelor sale, tabela de marcaj arăta 3-0 pentru spanioli încă din minutul 15, Nemulțumit și vizibil afectat de decizia managerului croat, tânărul goalkeeper a plecat direct la vestiare.

După meciul de pe „Metropolitano”, Tudor a dezvăluit ce le-a zis în vestiar Antonin Kinsky colegilor de la Tottenham. „I-a părut rău. Și-a cerut scuze în numele echipei. Echipa este alături de el. La fel și eu. Am vorbit cu el și a înțeles situația. A înțeles de ce l-am schimbat. Cum am mai spus, este un portar foarte bun. Cu toții suntem de vină. Nu e vorba despre un singur jucător”, a transmis Igor Tudor.

De ce l-a titularizat Igor Tudor pe Kinsky în locul lui Vicario

Decizia lui Igor Tudor de a îl titulariza pe Antonin Kinsky în turul cu Atletico Madrid din optimile Ligii Campionilor a fost privită cu scepticism. Portarul ceh nu mai apărase de patru luni, fiind rezerva lui Guglielmo Vicario. Totuși, antrenorul croat a decis să îi dea credit lui Kinsky, deoarece italianul a avut o prestație slabă în derby-ul londonez cu Crystal Palace, pierdut de Spurs cu 1-3.

Vicario nu s-a descurcat nici el mai bine împotriva lui Atletico. Deși a intrat la 3-0 pentru gazde, italianul a încasat și el două goluri, iar Tottenham a pierdut meciul cu 2-5. Rămâne de văzut pe cine va titulariza Igor Tudor în următorul meci de Premier League. are un alt derby, cu Liverpool, duminică, 15 martie, de la ora 18:30.

Un suporter al lui Atletico Madrid făcea sandwich-uri în tribune în timpul meciului cu Spurs

Nu doar gafele lui Antonin Kinsky au făcut înconjurul planetei după Atletico Madrid – Tottenham 5-2. Un suporter al gazdelor s-a „remarcat” la rândul său în timpul meciului de pe „Metropolitano”. Spre finalul primei reprize, când era deja 4-1 pentru echipa lui Diego Simeone, fanul spaniol era atât de relaxat încât

Atletico Madrid este acum mare favorită la calificarea în sferturile UEFA Champions League. Returul cu Tottenham se va juca la Londra, miercuri, 18 martie, de la ora 22:00. Învingătoarea din această „dublă” se va lupta pentru un loc în „careul de ași” cu câștigătoarea dintre Newcastle și Barcelona. Prima manșă, disputată pe „St James’ Park”, s-a terminat 1-1.

