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După cum se știe deja foarte bine, Totul ca urmare a acelui (72 de ani) în luna octombrie, cu ocazia acelei acțiuni din Liga Națiunilor. Atunci, superstarul de la Al-Nassr a susținut că antrenorul în principiu nu a respectat ceea ce convenise cu el anterior într-un cadru privat.

Cristiano Ronaldo, dat de gol după conflictul cu Jorge Jesus de la naționala Portugaliei

Mai exact, este vorba despre minutele pe care ar fi urmat să le joace Cristiano în meciurile respective. Mai mult, CR7 a acuzat chiar că ar fi fost umilit în acel context de Jesus, prin simplul fapt că la un moment dat l-a scos la încălzire, iar ulterior nu l-a mai introdus pe teren. Imediat după, a existat o posibilitate de reconciliere între cei doi.

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Doar că selecționerul a ales în schimb să „dinamiteze” totul la acea conferință de presă susținută înaintea meciului cu Danemarca, de la Copenhaga. Concret, Jorge Jesus a adoptat o poziție de forță vizavi de Ronaldo și a subliniat în mai multe rânduri faptul că el ar fi „șeful” în vestiar, iar toți jucătorii ar trebui să se supună deciziilor sale. Imediat după, CR7 a părăsit cantonamentul naționalei, iar ulterior a anunțat că nu va mai reveni niciodată, cel puțin ca fotbalist.

La scurt timp, în spațiul public a început să circule un zvon conform căruia în acel context, înainte de conferința de presă respectivă, Ronaldo ar fi purtat o discuție privată cu Jesus, în prezența președintelui Federației Portugheze de Fotbal, și i-ar fi dat selecționerului Portugaliei chiar și o listă cu lucruri pe care ar fi trebuit să le spună în mod public, pentru ca lucrurile să revină la normal între ei.

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Cristiano Ronaldo chiar i-ar fi cerut lui Jorge Jesus să spună doar lucruri frumoase despre el la acea conferință de presă

S-a presupus că antrenorul și-ar fi dat inițial acordul, pentru ca ulterior să nu țină cont de nimic din ce se stabilise și să aibă acea reacție dură vizavi de fotbalist, chestiune care apoi a generat plecarea lui din cantonament. Bineînțeles că Ronaldo a negat vehement existența acelei liste, doar că acum jurnaliștii de la The Athletic, preluați de Fabrizio Romano, au confirmat că într-adevăr acele solicitări ale lui Cristiano au fost reale în cele din urmă.

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Mai exact, conform sursei citate, CR7 chiar i-a cerut lui Jorge Jesus să recunoască în mod public faptul că a greșit vizavi de el, întrucât nu ar fi normal ca „un fotbalist de talia lui Pele sau Maradona să fie trimis la încălzire fără să fie apoi și introdus pe teren”. De asemenea, Ronaldo și-ar mai fi dorit și ca la acea conferință de presă selecționerul Portugaliei să se refere la el ca la un jucător „exemplar, loial și profesionist”, dar și să sublinieze că își dorește foarte mult ca el să continue la echipa națională. În total, acea listă întocmită de Cristiano Ronaldo pentru Jorge Jesus cuprindea 8 cerințe.