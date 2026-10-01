S-a aflat totul! De ce s-a înfuriat atât de tare Cristiano Ronaldo pe Jorge Jesus: „Nu și-a ținut promisiunea! S-a simțit trădat”

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Edu Aguirre, un prieten foarte apropiat al lui o (41 de ani), a dezvăluit (72 de ani) la naționala Portugaliei. Bineînțeles, este vorba despre versiunea fotbalistului asupra celor întâmplate. Astfel, concluzia este că starul de la Al-Nassr s-a simțit trădat de antrenorul său.

Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus la naționala Portugaliei

Asta pentru că, susține apropiatul lui, Jesus și-ar fi cerut iertare și i-ar fi promis că își va prezenta în mod public scuzele față de el pentru că nu l-a folosit deloc în meciul din Norvegia din Liga Națiunilor. Doar că în cele din urmă nu s-a întâmplat acest lucru. Ba chiar din contră. La conferința de presă premergătoare partidei din Danemarca de joi seară, Jesus a adoptat o poziție de forță și a transmis că el este „șeful” în vestiar, astfel încât CR7 trebuie să se conformeze deciziilor lui.

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„Într-o discuție între Cristiano Ronaldo, președintele Federației și Jorge Jesus, antrenorul i-a cerut iertare lui Cristiano pentru că l-a lăsat să se încălzească pentru 30 de minute și apoi nu l-a băgat pe teren (n.r. la meciul din Norvegia). Jorge nu doar că a cerut iertare, dar de asemenea i-a promis lui Cristiano că își va prezenta în mod public scuzele în conferința de presă (n.r. de dinaintea meciului din Danemarca) și va admite că a greșit față de el duminică.

Jorge Jesus nu și-a ținut promisiunea. A spus despre Cristiano că este un jucător ca toți ceilalți în conferința sa de presă, asta l-a făcut pe Cristiano să explodeze de furie. Realitatea este că se simte trădat de Jorge Jesus. Imaginați-vă că antrenorul vine la voi și spune:

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‘Nu am gestionat bine lucrurile, suntem cu toții în asta, dar iartă-mă, voi clarifica lucrurile în conferința de presă și îmi voi prezenta scuzele. Totul va fi bine, nu îți face griji’. Iar după aceea antrenorul se duce la conferința de presă și vrea să arate că el este în control, iar Cristiano este doar un jucător obișnuit. Furia lui a fost evidentă. Atunci Ronaldo a spus: ok, mă duc acasă’. Este o trădare clară”, a explicat Edu Aguirre pentru El Chiringuito, preluat de

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Ce a spus mai exact Jorge Jesus în conferința de presă respectivă

Printre altele, că niciodată niciun jucător nu va putea să îi influențeze deciziile, aluzie clară la : „Pot să promit orice vreau. Eu sunt antrenorul. Eu sunt antrenorul, i-am spus jucătorului că nu va juca. Te voi pune pe bancă. Dacă am nevoie de tine 30 de minute vei juca, dacă nu, nu vei juca. Niciun jucător nu-mi va schimba vreodată părerea. Nici el, nici nimeni din fotbal. Niciun președinte. Niciodată, zero”.